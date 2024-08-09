TVB評述員江忠德越夜越刺激 越野皮劃艇賽評述爆笑又哲學 網民大讚超精彩

刺激賽事轉折點

TVB專業體育評述員兼主持江忠德，最近與同行洪松蔭一起為巴黎奧運的男女子越野皮劃艇準決賽和決賽提供評述。江忠德以其生動有趣的評述方式，成功將比賽變得引人入勝，並巧妙地融入人生哲學，贏得了網民的一致好評。有網友在網上留言表示：「原本我覺得超悶的，但聽聽下江忠德旁述，佢越講越有趣，越講越好笑，令我覺得整個比賽項目變得超精（彩），真係超好笑。佢仲講出呢項運動帶出嘅人生道理，真係好厲害啊！」

在男子越野皮劃艇準決賽的一場比賽中，捷克選手Rohan一開始就翻船落水，看似即將出局。然而，比賽充滿變數，瑞士選手Dougoud在障礙點撞牆，法國選手Neveu也在逆流處遇到困難。最終，Rohan逆轉勝，與德國選手Hegge一同晉級決賽。江忠德對此評述道：「撼頭埋牆又有，原地上螺絲又有」，並以人生哲學來形容：「當你喺逆流上流掙扎嘅時候，發覺自己搞咗大一輪原地踏步，未鬱過！所以人生嘅嘢，當Rohan喺人生谷底（水底）只要上得番來都能夠晉級。呢個比賽最大真諦係永不放棄，只要留喺賽道上就有機會。」洪松蔭也表示認同：「冇人會知道個結果係點。」