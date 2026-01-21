丙肝清零｜高風險群組丙肝患病率高逾300倍 聯盟倡簡化檢測、縮短公院輪候
丙肝可致肝硬化肝癌
丙肝主要透過血液傳播，約七成患者會發展為慢性肝炎，感染後可持續數十年無明顯徵狀，直至肝臟嚴重受損出現肝硬化甚至肝癌。資料指出，香港超過八成原發性肝癌病例與乙型及丙型肝炎相關，而肝癌亦屬本港常見且致命的癌症之一。聯盟表示，現時藥物可清除病毒，顯著減低發展成肝硬化及肝癌的風險，亦有助減輕公營醫療體系的長遠負擔；世衞早已訂下在2030年或之前消除病毒性肝炎帶來重大公共衞生威脅的目標。
美沙酮診所篩檢為關鍵
《2025–2030年香港病毒性肝炎行動計劃》指出，本港丙肝診斷率為75%，即每四名患者便有一人未被診斷；而美沙酮診所注射毒品人士的丙肝陽性率高達七成，患病率較公眾高逾300倍。行動計劃並提出，會向注射毒品人士推廣丙肝測試及銜接，並維持所有美沙酮診所的綜合丙肝檢測服務，同時探索快速轉介至公立醫院機制及朋輩導航員參與。
不過聯盟指出，過往在美沙酮診所接受丙肝抗體測試如呈陽性，參加者仍需另約時間前往社區化驗所接受丙肝病毒核酸測試，過程中可能有人流失；即使核酸測試陽性，轉介至公立醫院輪候就診時間亦可長達近兩年，成為另一缺口。
反射測試「拮手指一次」完成兩項檢測
香港中文大學何善衡傳染病研究中心副主任李瑞山教授自2006年起，多次帶領團隊到美沙酮診所或周邊地方進行丙肝篩檢外展先導計劃。2021至2022年，團隊在美沙酮診所門外招募接受美沙酮治療人士參加丙肝篩檢，與354人傾談後，86人願意接受篩檢；當中42人確診丙肝，78%確診人士接受轉介，94%完成整個療程。
李瑞山指出，美沙酮診所是接觸曾注射毒品人士的關鍵地點，一對一提供丙肝資訊，有助提升接受篩檢意願。他並表示，團隊近年首推新型反射測試，只需「拮手指」一次便足以同時作抗體及核酸測試，較以往先做抗體、再安排抽血作核酸檢測的流程更簡化，有助提高診斷率並減少流失。
一站式「篩檢—診斷—治療」治癒率達100%
聯盟顧問、腸胃及肝臟科專科醫生黃麗虹教授分享，中大於2022至2024年間針對曾注射毒品人士的「丙肝篩檢—診斷—治療」一站式計劃，由戒毒機構轉介曾注射毒品人士、性工作者及男同性戀者等高風險群組先以「拮手指」作抗體測試；陽性個案再轉介至中大肝臟護理中心抽血接受核酸測試，現場確診後即時獲處方藥物。
截至2023年底，接受篩檢人士的丙肝病毒核酸測試陽性率達81%，全數接受轉介。黃麗虹表示，所有患者均接受治療並遵從用藥安排，治癒率達100%，並指迅速轉介，以及戒毒機構社工與醫院護士緊密跟進，是成功關鍵。
前線社工：陪診跟進可提升依從性
善導會預防犯罪及健康教育服務高級經理王禮賢指出，與一般健康大眾相比，曾注射毒品人士有自己的特定圈子，對其他人或有戒心；如有機會由熟悉其圈子的社工或受過訓練的朋輩導航員傾談，大多願意多作了解。前線亦觀察到，有人士對自身肝臟健康存疑但缺乏途徑檢查或跟進；亦有人曾接受舊一代丙肝藥物治療但未完成療程，或未成功治癒，甚至再次感染。
他指出，機構推行多次先導計劃時，主要面對兩大困難：一是測試工具及試紙經費、人手、場地等資源短缺；二是醫療轉介樽頸，輪候時間過長，需建立暢順流程以縮短確診至治療時間。按前線實務經驗，建議包括推行流動外展即場招募及快速測試、由社工或朋輩導航員提供陪診與跟進服務，以及加強治療資訊教育，提升對治療的信心。
聯盟倡簡化測試 一個月內公院就診
香港丙肝清零聯盟發言人、病人醫護權益協進會召集人龐朝輝醫生表示，政府發布《2025–2030年香港病毒性肝炎行動計劃》，距2030年僅餘4年，最後一步最為艱難，須集中資源於曾注射毒品人士等高風險群組，並以高效益方案提升治癒率。
聯盟綜合中大團隊及前線機構經驗，建議當局加強美沙酮診所丙肝檢測服務，包括採用新型反射測試，以一次完成丙肝抗體及病毒核酸測試；同時加快落實快速轉介至公立醫院機制，確保陽性個案可於一個月內在就近公立醫院就診，並由戒毒機構緊密跟進。聯盟亦呼籲政府、慈善基金及商界增撥資源，支援社工及朋輩導航員的後續跟進工作，以配合行動計劃各項里程碑，降低社區傳播風險。