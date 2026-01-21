丙肝清零｜高風險群組丙肝患病率高逾300倍　聯盟倡簡化檢測、縮短公院輪候

政府最新數據顯示，美沙酮診所注射毒品人士中，約七成丙型肝炎（丙肝）篩檢呈陽性，患病率較公眾高逾三百倍。香港丙肝清零聯盟今日（21日）表示，隨着《2025–2030年香港病毒性肝炎行動計劃》於去年12月底發布，消除丙肝的「最後關鍵一步」在於能否有效為注射毒品等高風險群組完成檢測並順利銜接治療，呼籲當局借鏡香港中文大學的外展篩檢及一站式診治經驗，簡化流程並加快落實快速轉介至公立醫院的機制。

