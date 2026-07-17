中大醫院獲贈2幅嶺南畫派珍品 伍月柳盼以紫荊與清泉為病人送上療癒力量
中大醫院今日（17日）舉行捐贈儀式，答謝伍月柳慷慨送贈畫作。兩幅作品現分別設於醫院低層地下樓層及教育培訓中心，讓藝術走出展覽館，進入日常醫療空間。
嶺南畫派第三代傳人 作品遍獲收藏
伍月柳師承國畫大師趙少昂及黃君璧，是嶺南畫派第三代傳人。其創作師法自然，重視寫生、賦色及墨韻，山水作品常以濕潤濃墨呈現峰巒氣勢，筆調剛柔並濟，畫面通透。
她多年來在世界各地舉辦個人展覽，作品獲不同美術館及博物館收藏，亦曾入選全球一百名傑出華人及世界傑出華人。
母子早與中大結緣 以藝術探尋生命意義
伍月柳與香港中文大學早有深厚淵源。她曾與兒子、中大醫學院院長趙偉仁教授在中大校園聯合舉行畫展，亦曾親自指導學生習畫，推動嶺南文化傳承。
趙偉仁自小受母親薰陶，並在醫學與繪畫之間，探索生命的價值及意義。今次畫作捐贈，亦將這份跨越藝術與醫學的連繫，帶入醫院日常環境。
盧煜明：讓藝術走入社會貼近人心
中大醫院董事會主席盧煜明教授在典禮上感謝伍月柳捐贈兩幅珍貴作品。他指出，嶺南畫派勇於開拓及創新，其精神與中大融會傳統與現代、中國與西方的使命互相呼應。盧煜明表示：
「嶺南畫派勇於開拓和創新，其『折衷中外，融會古今』的精神與中大『結合傳統與現代，融會中國與西方』的使命一脈相承。今次伍教授的捐贈，正正將這份對教育與文化傳承的熱誠，延伸到醫療空間，令藝術不單止存在於展覽館，而是真正走入社會、貼近人心。」
紫荊寓意希望 清泉象徵重生
伍月柳表示，《和風紫荊艷》的創作靈感來自在中大遠眺的景色。畫作上方的太陽象徵旭日東昇，希望為病人帶來溫暖；畫中的紫荊花既代表香港，亦寓意旺盛生命力。
「《和風紫荊艷》的創作靈感源自在中大遠眺的怡人景致，畫作上方的太陽象徵旭日東昇，為病人送上溫暖與希望；而畫中綻放的紫荊花，不僅代表香港特色，更寓意生命力。」
另一幅《幽谷清泉》以泉水流經大地為主題，象徵純淨、生命力及療癒。
「《幽谷清泉》描繪清新的泉水流經大地，象徵着純淨與生命力，為病人帶來舒緩與療癒；泉源不息，則代表洗滌與重生，寓意身心靈回復健康與明淨。」
畫作分設醫院入口及培訓中心
《和風紫荊艷》現於中大醫院低層地下樓層、鄰近出入口位置展出，訪客進入醫院時即可感受畫作帶來的溫暖及藝術氣息。《幽谷清泉》則設於中大醫院教育及培訓中心，為醫護人員及學員提供一個沉澱心情、洗滌心靈的空間。
中大醫院表示，院方除了推動醫療創新，亦重視病人感受及有溫度的服務。今次兩幅畫作進駐醫院，正好體現醫學與藝術的交融。