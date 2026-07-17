中大醫院獲贈2幅嶺南畫派珍品 伍月柳盼以紫荊與清泉為病人送上療癒力量

醫院除了提供治療，空間亦可承載安慰與希望。香港中文大學醫院獲香港著名畫家、嶺藝會會長伍月柳教授捐贈兩幅水墨畫《和風紫荊艷》及《幽谷清泉》，分別以紫荊、旭日及山谷清泉為題，為病人、訪客及醫護人員營造雅緻寧靜的環境，延伸醫療人文關懷。

