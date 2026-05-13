中大醫院｜全包定價涵蓋908項手術及治療程序　鍾健禮倡透明收費重建醫患信任

中大醫院行政總裁鍾健禮醫生今日（13日）在第六屆「亞洲醫療健康高峰論壇」表示，面對人口高齡化、醫療通脹及醫護人手緊張等挑戰，傳統醫療運作模式已難以應付未來需要。他指出，醫療體系的韌性不應只依靠單一系統，而在於公私營、醫院與社區、醫患與保險等不同持份者能否建立更緊密協作。作為本港首間及唯一由大學全資擁有的非牟利私營教學醫院，中大醫院期望透過全包定價、款待文化及跨體系協作，為香港及亞洲醫健體系提供新方向。

