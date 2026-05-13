中大醫院｜全包定價涵蓋908項手術及治療程序 鍾健禮倡透明收費重建醫患信任
倡建橋樑分擔醫療壓力
鍾健禮在論壇專題環節《邁向可持續醫健體系：匯聚全球視野重塑韌性》中指出，現時醫療體系面對的挑戰具結構性，包括人口高齡化帶來服務需求上升、醫療成本持續增加，以及醫護人手供應緊張。單靠傳統模式處理醫療需求，已難以長遠維持。他表示：「我們需要更多橋樑，更少壁壘；在公私營之間、醫院及社區之間、醫患與保險之間，築起真正整合的醫健網絡。」
中大醫院過去五年以非牟利私營教學醫院模式營運，鍾健禮認為，醫院的實踐經驗可為醫療體系的可持續發展提供較具前瞻性及務實的參考。其核心方向並非以公私營互相取代，而是建立更清晰分工和協作機制，讓不同體系共同分擔壓力。
全包定價提升收費透明度
鍾健禮指出，私營醫療服務價格不透明，背後有其結構性原因。不同醫生、設備、治療路徑及臨床變數，都會影響最終收費，令病人難以預估開支。即使病人主動查閱資料，亦可能因資訊不足或難以理解而感到困難；若發現最終帳單與預算出現差異，亦未必獲解釋原因。
為改善上述問題，中大醫院率先推行全包形式定價收費，讓病人入院前可較清楚掌握住院及治療預算，將定價收費擴展至908項手術及治療程序，所有相關基本收費一目了然，讓病人入院前已清楚掌握住院預算。鍾健禮強調：「我們堅持不進行不必要的手術，旨在向病人收取合理的價格。」
他認為，這項創新安排，既釋除公眾對收費機制的疑慮，也推動臨床團隊標準化治療路徑。收費透明不僅提升營運效率，更增強大眾對私營醫療的信心。當市民對私營醫療服務有更高信任，便有助在合適情況下分流部分醫療需求，從而紓緩公營體系壓力。
款待文化重塑病人體驗
除了收費模式，中大醫院亦嘗試以服務文化改善醫療體驗。鍾健禮表示：「醫療的本質是溫度，在於如何關懷病人。當員工因善待病人而感到受重視，機構文化才會產生真正的轉變。」
基於這一理念，中大醫院與五星級酒店合作，推出涵蓋全體員工的「客道（Art of Hospitality）」培訓，將款待文化引入醫療服務流程。醫院管理層每月檢視各前線部門表現、淨推薦值及投訴事故，並公開表揚表現傑出的團隊，讓正向文化紮根醫院。
公私營協作走向制度化
中大醫院現正與政府、醫院管理局及香港中文大學推動公私營協作常規化，並即將簽訂正式諒解備忘錄，涵蓋價格透明、套餐收費、病人轉介機制及醫學創新研究四大範疇。
有關安排旨在將中大醫院過去的協作經驗提升至制度層面，為香港醫療體系的長遠發展建立更穩定基礎。
借鑑區域經驗思考醫健未來
鍾健禮亦在論壇上提及其他地區的醫療實踐。內地透過針對性培訓，讓人員專注於特定程序，以紓緩人手壓力；新加坡則以三大綜合醫療集群，按人口需求靈活配置資源。
他指出，隨着人口老化，社會對健康的需求已不再局限於治病。經濟條件較佳的人士尤其重視預防保健與身心靈健康，需求日趨多元。中醫「治未病」理念強調從預防入手，亦可為減輕醫療體系負擔提供另一角度。
鍾健禮最後以個人願景作結：「期望有一天，選擇醫療服務能像挑選心儀的電子產品般從容—規格清晰，價格透明，價值由人。」