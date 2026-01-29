人造病毒是福是禍？ AI設計新病毒獵殺超級細菌 生命可被「編寫」、癌症疫苗研發加速

在史丹福大學的顯微鏡下，一種自然界從未存在的AI人造病毒「Evo-Φ2147」正精準獵殺超級細菌，揭開「後達爾文時代」序幕。由史丹福、加州理工學院及Genyro組成的團隊近日宣佈，成功利用AI「由零開始」編寫出這種能瓦解抗藥性大腸桿菌的病毒。Genyro行政總裁Adrian Woolfson形容，這意味著演化不再受限於漫長的隨機試錯，AI已成為自然的「共同作者」，人類能主動「撰寫」生命。

