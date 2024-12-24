致死率可高達43% 內地「偏肺病毒」大流行 兒童感染率高暫無疫苗特效藥
兒童感染數字顯著上升 內地3地情況最明顯
根據中國疾病預防控制中心上周四（19日）發布的全國急性呼吸道傳染病監測報告，近期呼吸道傳染病的病例數量持續增加，尤其是14歲以下兒童感染人類偏肺病毒的數字顯著上升。北方省份如北京、天津、河北等地的確診病例增長尤為明顯。
目前無特效藥疫苗 兒童感染後多高燒不退
西安兒科醫院有醫生就表示，發現到今年偏肺病毒感染特別多，推斷今年的偏肺病毒所引起重症肺炎發生率亦會較高，並指出很多染病兒童的徵狀是發高燒不退。
台灣毒理學專家招名威在其臉書專頁撰文，解釋指人類偏肺病毒會引發急性呼吸道感染，目前尚無疫苗和特效藥。由於病毒可能與其他病毒交替傳播，導致內地各地醫院人滿為患，尤其是兒童門診更是一號難求。由於醫療資源有限，患者無法及時獲得有效治療，死亡率可能大幅上升。
1年造成1.6萬兒童死亡 死亡率可高達43%
他又引用《柳葉刀全球健康》2020年的一項研究，估計2018年有超過1400萬名5歲以下兒童感染人類偏肺病毒感染病毒，其中60多萬人住院，超過1.6萬人死亡，死亡率約為千分之一；據美國國立衛生研究院發表的一項研究指出，免疫力低下（如接受造血細胞移植的癌症病人）人士，感染100天後的死亡率可高達43%，惟數字的真實性無從確定。
感染途徑及預防方法
人類偏肺病毒主要通過與污染的分泌物直接或密切接觸傳播，最常見的傳播方式包括飛沫傳播和接觸傳播。接觸患者咳嗽或打噴嚏排出的分泌物，或與患者肢體接觸如握手，以及觸碰帶有病毒的物體或表面後再接觸眼、鼻等黏膜，均可能導致感染。
招名威建議，最有效的預防方法是切斷傳播途徑，包括佩戴口罩、勤洗手，避免未洗手就觸摸眼、鼻等部位。此外，應增強自身免疫力，並減少前往人多的場所。
春夏季本港較常見 可引致支氣管炎肺炎
據本港衞生署資料，人類偏肺病毒是一種單鏈的核糖核酸病毒，可在任何年齡人士引致急性呼吸道感染。病毒於2001年被首次發現後，於世界各地亦有發現。人類偏肺病毒感染在全年任何時間皆會發生，於本港春末及夏季較為常見。
兒童、長者及免疫力弱的人士較容易受到感染。患者通常病徵輕微並會自行痊癒。主要病徵包括發燒、咳嗽、鼻塞、呼吸困難或氣促。人類偏肺病毒感染亦可引致支氣管炎或肺炎。