先進設備與專業體系 奠定香港精準醫療基石
引入新一代低輻射PCCT：高速、高解析的結構影像技術
以仁安醫院近年引入的雙源光子計數電腦斷層掃描（Dual Source Photon-Counting CT）為例，屬新一代高階影像技術。其核心突破在於能直接偵測不同能量層級的X光光子訊號，提升影像解析度及組織對比度，同時降低影像雜訊。在高速掃描下，影像解像度可達0.2毫米，並有機會以較低輻射劑量完成檢查，兼顧影像品質與病人體驗。
PCCT主要用於結構性檢查，尤其適合觀察人體細微結構。血管造影可獲得高質素影像，同時有機會減少顯影劑使用；肺部檢查更容易觀察細小變化；骨骼分析亦可提供更高解析度影像。對於心血管疾病、肺部疾病、骨科評估及部分腫瘤篩查，PCCT均有助及早發現異常。
仁安配置3T MRI：深入分析軟組織與人體功能資訊
相比之下，MRI更擅長呈現人體內部軟組織與功能資訊。仁安醫院配置的3T MRI 屬最頂尖高場強磁振造影設備，配備多達64個頻道於單一接收器，可提供高解像度及更細緻的影像表現。由於MRI不使用電離輻射，因此特別適合需要深入分析組織特性及持續追蹤的情況。
在臨床應用上，MRI較多用於功能性檢查及軟組織分析，包括大腦與脊椎、神經系統、筋腱肌肉、關節及內臟器官，例如肝臟及膽道系統等。對於部分CT未必容易呈現的軟組織變化，MRI能提供更深入的觀察，協助醫生作出更準確判斷。
互補應用 共同提升精準診斷
在現代影像醫學中，PCCT與MRI並不是競爭關係，而是依據不同診療目的作策略性配合：前者強調高速及結構觀察；後者側重組織與功能分析。兩種技術可按臨床需要互相配合，令診斷更全面、更精準。
人才與嚴格認證：建立值得信賴的診斷基礎
香港在醫學影像診斷領域之所以具備優勢，關鍵不只在設備先進，更在於完整制度、專業人才與高度標準化流程三者互相配合。
香港建立了完善而成熟的專業認證制度。無論放射科醫生或放射技師，均需接受長時間、有系統的專業訓練與臨床實踐，一般需累積至少七年以上培訓與執業歷程。這種嚴格要求不單保障影像品質，更確保診斷結果具備穩定性及專業水平。
標準化影像流程：每一步都做到足
香港的優勢亦體現在高度標準化的影像流程。無論公營或私營醫療體系，從檢查前評估、掃描設定、影像擷取，到醫生閱片及報告發出，均設有清晰而嚴格的操作標準。
以電腦掃描造影為例，團隊會按照不同器官及疾病檢查需要，精準控制顯影劑注射時間，並在合適時機捕捉不同階段影像，務求把血管、器官及組織狀態完整呈現。放射科醫生再根據影像逐步判讀是否存在病變、血流異常或結構改變；若發現可疑位置，會於報告中清晰標示重點，並迅速轉介相關專科團隊跟進。
如病人需轉介至公立醫院，相關掃描影像及放射報告亦可透過醫健通系統銜接，減少重複檢查及等候時間。這種高度協作與標準化流程，正正反映香港影像醫學追求精準與效率並重。
高規格影像處理：看得全面，也看得細緻
現代醫學影像已不只是拍攝，而是結合後期數據處理與分析。其中一項重要技術便是「薄層採集、多厚度重建」（Thin-slice Acquisition with Multi-thickness Reconstruction）。簡單而言，就是先保留高解析原始數據，再按臨床需要重建不同厚度影像。醫生閱片時，會先從較全面的影像掌握整體情況，再放大細節檢視微小變化，兼顧效率與準確度。這種由整體到細節的閱讀方式，雖然會花上較多時間，但有助減少遺漏，提高診斷可信度。
精益求精 以高品質影像守護精準醫療
醫學影像的價值，不只是拍得更清晰，而是能否及早發現細微變化，協助臨床作出準確判斷。
仁安醫院一直秉持精益求精的理念，持續引入先進設備，同時重視影像品質控制、診斷準確度及整體流程管理。由掃描參數、影像重建到醫生判讀，每一個環節均以高標準執行，務求充分發揮影像資訊的臨床價值。
配合香港成熟的影像醫學體系與專業團隊，即使面對細微或早期病灶，亦有助提升辨識能力，讓患者及早獲得適切治療的醫療評估與跟進，體現精準醫療的理念。
專欄 ：仁安健談
撰文：仁安醫院醫療造影部門主管陳志生醫生