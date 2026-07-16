先進設備與專業體系 奠定香港精準醫療基石

當身體出現異常時，醫學影像檢查往往是臨床診斷的重要輔助工具。近年隨著影像科技快速發展，光子計數電腦斷層掃描（Photon-Counting CT，簡稱PCCT）及磁振造影（MRI）逐漸成為臨床重要工具。兩者各有優勢，並非互相取代，而是在不同診療場景中互相配合，共同提升診斷效率與準確度。

