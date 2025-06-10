前列腺癌治療：從篩查到重點定向治療
甚麼是前列腺癌？
前列腺癌是男性最常見的癌症之一，源於前列腺腺體組織的不正常細胞增生，早期通常沒有明顯症狀，病人多在例行健康檢查中被發現。然而，隨病情發展，可能出現以下問題：
- 排尿困難或頻尿
- 小便時有灼熱感或疼痛
- 夜尿次數增加
- 尿流變弱
- 血尿
- 骨骼疼痛（如已擴散）
由於症狀與良性前列腺增生（BPH）或前列腺炎相似，因此臨床上須結合影像與生化指標以進行鑑別診斷。
多參數影像 看穿隱藏威脅
傳統的前列腺活檢方式多屬隨機抽樣，存在「抽不中癌細胞」的風險，容易導致假陰性結果。現代醫學講求精準醫療，當臨床懷疑前列腺癌時，初步評估通常由直腸指診（DRE）展開，以判斷前列腺有否硬塊或不規則觸感，隨後會安排血液檢測，評估「前列腺癌特異抗原」（PSA）濃度。PSA 是一種由前列腺上皮細胞分泌的蛋白質，正常水平一般應低於 4 ng/mL。當 PSA 值升高時，可能與前列腺癌、前列腺肥大或前列腺炎等狀況相關，需進一步釐清病因。
下一步便是進行多參數磁力共振成像（Multiparametric MRI, mpMRI），了解前列腺哪個位置有陰影，精準地從該位置以導航技術直接抽取組織化驗。前列腺影像報告和數據系統（PI-RADS）能用以評估前列腺可疑病灶的惡性程度，分級由1至5，數字愈高，罹癌機率愈高。透過導航技術，有助於導引活檢位置，針對可疑病灶進行精準取樣，顯著提高癌症檢出率，決定後續治療方向。
治療策略：從傳統治療到重點定向療法
前列腺癌的治療方式多元，須根據腫瘤分期、Gleason評分、PSA值及病人整體健康狀況作個別化考量。傳統治療包括：
- 根治性前列腺切除術（Radical Prostatectomy）
- 放射治療（External Beam Radiotherapy / Brachytherapy）
- 荷爾蒙療法（Androgen Deprivation Therapy, ADT）
傳統的根治性手術或放射治療雖有良好療效，但常伴隨明顯副作用，包括永久性失禁、性功能障礙及射精功能喪失，對患者生活質素構成長遠影響。特別是對仍有生育意願或重視性生活的年輕患者，這些後遺症可能難以接受。
「重點定向治療」（Focal Therapy） 近年逐漸成為一種兼顧治療成效與功能保留的新選擇。此療法不再針對整個前列腺進行處理，而是聚焦於病灶區域的精準治療，避免傳統手術對排尿與性功能的潛在影響。
微波消融（Microwave Ablation）亦是「重點定向治療」的方法之一，將微波能量導入腫瘤，利用物理方式造成腫瘤局部凝固性壞死，治療時間短，恢復快。另一種是不可逆性電穿孔治療（Irreversible Electroporation, IRE），或簡稱納米刀手術，透過釋放高電場短脈衝，破壞腫瘤細胞膜脂質雙層結構，使細胞快速凋亡。
目前應用最為廣泛的重點定向治療技術是「高強度聚焦超聲治療」（High-Intensity Focused Ultrasound, HIFU）。透過經直腸置入的超聲波探頭，醫生將超聲波能量逐個平方毫米發射，以局部高溫破壞癌細胞，對周邊正常組織損傷極少。術後需要插尿喉大約一星期，但可即日下床活動及飲食，亦毋須再服用荷爾蒙藥物。臨床數據顯示，HIFU術後短期內失禁發生率低於5%，較傳統手術的30%有明顯改善。
前列腺癌的風險因素
- 年齡：前列腺癌的發病率隨年齡增加，特別是50歲後顯著上升。
- 家族史：若父親或兄弟曾罹患前列腺癌，屬高危一族。
- 生活型態：高脂飲食、久坐、肥胖與吸煙等均可能提高發病風險。
及早檢查 至關重要
前列腺癌早期發現及治療成效理想，但由於前列腺癌在早期通常沒有明顯症狀，因此定期檢查特別重要，切勿因為沒有症狀而掉以輕心。
建議50歲以上男性，或有家族病史人士，與醫生商討是否進行前列腺特異抗原（PSA）血液檢查及前列腺指檢（DRE）。如有疑問或需要檢查，請諮詢您的家庭醫生或泌尿科專科醫生。
專欄： 仁安健談
撰文：麥肇敬醫生 仁安醫院泌尿外科顧問醫生