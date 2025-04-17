便秘問題｜70歲男便秘10年要灌腸 靠食1款「平民人參」改善病情 同時護肝排毒護腸降血糖
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牛蒡因富含膳食纖維，加上價格低廉而擁有「平民人蔘」美譽。台灣腎臟科專家江守山分享指，一位70多歲男子長期依賴灌腸來解決便秘問題，但自從開始食用牛蒡後，便秘情況大為改善，猶如天然的通腸劑。營養師李婉萍指出，牛蒡不僅含有豐富的鈣和鐵，若與蛋白質食物一同食用，吸收效果更佳，例如牛蒡炒肉絲就是一個不錯的選擇。
男子便秘10年靠灌腸 食牛蒡後大幅改善
江守山在當地節目《健康好生活》中提到，優質的食物能對生活產生重大影響。上述70多歲男子就醫時表示已便秘10多年，長期依賴妻子協助灌腸。江守山指出灌腸不僅不舒服，還有一定風險，過度用力可能導致敗血症。他曾開出纖維素予該男子但效果不彰，男子服用後亦有感到腹部不適。
後來男子獲友人贈獲一箱牛蒡，他起初為不想浪費而勉為其難食用，未料便秘問題卻得到改善，10多年的灌腸習慣亦因此畫上句號。
牛蒡具多重健康益處
江守山表示，每100克牛蒡含有5.1克膳食纖維，成年人每日只需攝取13克膳食纖維即可滿足需求。牛蒡稍微多吃一些就能滿足每日所需；牛蒡富含多種營養素，食用有助於促進腸道健康、護肝排毒、增強免疫力，並改善心血管健康，膳食纖維也有助於降低血糖。
營養師建議牛蒡配蛋白質一同食用
台灣營養師李婉萍亦曾於社交平台發文，大讚牛蒡熱量低、纖維高，每100克僅含84大卡，咀嚼後容易產生飽足感。對於減重人士來說，因為飲食減少而導致便秘的情況，可以通過食用牛蒡來促進腸道蠕動。李婉萍還表示，每100克牛蒡含有2.5克蛋白質、46毫克鈣和0.8毫克鐵，是蔬菜中鈣和鐵含量較高的，但需搭配蛋白質食物一起食用，以提高吸收效率，例如牛蒡炒肉絲。
約100萬港人中招 每周排便少於3次已算便秘
有數據研究指本港約有100萬人，患有不同程度的便秘。據衞生署資料，大便的正常規律應為定時每日一次，如出現排便變得不頻繁（如每周少於3次），或者糞便太硬或大調太少而難以排便已算是便秘。
便秘3大成因
- 不良的飲食習慣，例如飲水不足或食物中缺乏纖維質
- 一些藥物的副作用
- 一些消化系統疾病或全身性的疾病，如糖尿病及甲狀腺功能減退
衞生署指，如遇以下情況就已經求醫：
- 便秘是近期出現的情況
- 情況嚴重和/或感到非常痛楚
- 持續三週以上
- 大便有血，無論在坐廁中或衛生紙上發現
如何預防便秘?
- 多吃高纖維質的食物，每天要吃3-4份(6-8両)或以上蔬菜、2至3份水果(如橙、雪梨等)。可選用高纖維的穀物類食物，如麥包、麥皮、紅米飯等。如您患有糖尿病。
- 要有充足的流質，如開水、清湯、果汁。
- 每天有適量的運動，可協助腸臟蠕動。
- 作息定時，養成定時大便的習慣。可在早上起來先喝水以增加便意，或在早餐後上廁。
- 如長者需用便盆、便椅等，須注意安全和私隱。