便秘問題｜70歲男便秘10年要灌腸 靠食1款「平民人參」改善病情 同時護肝排毒護腸降血糖

牛蒡因富含膳食纖維，加上價格低廉而擁有「平民人蔘」美譽。台灣腎臟科專家江守山分享指，一位70多歲男子長期依賴灌腸來解決便秘問題，但自從開始食用牛蒡後，便秘情況大為改善，猶如天然的通腸劑。營養師李婉萍指出，牛蒡不僅含有豐富的鈣和鐵，若與蛋白質食物一同食用，吸收效果更佳，例如牛蒡炒肉絲就是一個不錯的選擇。

