保健品｜丹麥33萬人研究揭 維他命B12補得多反致癌？ 醫生提1大警號：患癌風險增6倍

血液中的維他命B12水平愈高，患癌風險愈大？一項追蹤逾33萬人的丹麥研究發現，血中B12超出正常水平者，其後確診癌症的機會較一般人高逾3倍；數值最高的一群，確診機會更超出6倍。不過台灣家醫科醫生陳欣湄指出，現有證據不足以證明服用B12保健品會致癌，高B12反而可能是體內已有疾病的警號。

