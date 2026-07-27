保健品｜丹麥33萬人研究揭 維他命B12補得多反致癌？ 醫生提1大警號：患癌風險增6倍
丹麥33萬人研究 血中B12愈高確診癌症比例愈高
綜合報道，有關疑慮源於2013年丹麥一項大型研究。研究追蹤逾33萬名原本沒有癌症的人士，結果顯示，血液中的維他命B12濃度愈高，其後被診斷出癌症的比例亦愈高。
血中B12超出正常值上限的一群，確診癌症的機會是一般人的3倍以上；數值最高者，機會更超過6倍，因而令人質疑B12會否助長腫瘤。
陳欣湄解釋，研究發現的是兩者之間的關聯，並不代表高B12是癌症成因。研究作者其後提出，高B12較可能是腫瘤存在後產生的結果。
癌症或刺激運輸蛋白 令血中B12數值上升
部分腫瘤會刺激身體產生更多負責運送維他命B12的蛋白質，即運輸蛋白（transport protein）。當運輸蛋白大量增加，血液中的B12數值亦會隨之上升。
研究中的癌症個案幾乎都在抽血後首年內被發現。研究作者認為，B12並沒有能力在短時間內令腫瘤形成，較合理的解釋是腫瘤抽血時已存在，只是尚未被發現，其後再令血中B12水平上升。
人體對B12的吸收亦有調節機制，即使攝取較多，腸胃也不會把所有分量吸收。因此，研究結果不能解讀成「吃得愈多B12，患癌風險便愈高」。
高B12如「煙霧警報器」 響起不等於自行放火
陳欣湄把血中B12異常升高比喻為家中的「煙霧警報器」。警報器響起，是因為某處可能正在冒煙，而非警報器自行放火；同樣道理，高B12可以是疾病存在的標記，並非引發癌症的元兇。
2022年一項回顧研究亦指出，現有證據不足以支持高B12會直接致癌。若正在服用含B12的保健品，血中數值升高已有可辨識的原因；若沒有服用保健品，數值卻持續異常偏高，醫生一般會進一步評估是否涉及肝臟疾病、血液疾病或惡性腫瘤。
沒服保健品B12仍逾1500 兒童個案揭惡性腫瘤
陳欣湄亦提到一項涉及388名兒童的觀察。當中沒有服用保健品、但血中B12水平超過1500 ng/ml的兒童，經追查後確診惡性腫瘤，包括急性骨髓性白血病（AML）、B細胞淋巴瘤、慢性骨髓性白血病（CML）及橫紋肌肉瘤。
因此，沒有服用含B12保健品，血中數值卻無故飆升，才是需要求醫查明原因的情況。
6類人士或需留意補充B12
維他命B12是人體所需的水溶性維他命，有助維持神經系統、製造紅血球，亦參與能量代謝及DNA合成。陳欣湄表示，以下6類人士可在醫生評估後適量補充：
- 長期全素飲食者
- 60歲以上長者
- 胃酸較少或吸收能力下降者
- 長期服用二甲雙胍的糖尿病患者
- 曾接受胃腸手術或患萎縮性胃炎者
- 出現手腳麻木、刺痛等疑似神經症狀者
一般人士可從貝類、三文魚、鯖魚、紅肉、肝臟及乳製品等日常食物攝取維他命B12。