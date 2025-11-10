生活保健｜專家推10大1分鐘保健法 等紅綠燈1個動作去水腫 促進血液循環下肢增肌
現代人生活繁忙，常常無暇顧及健康。然而，運動並非一定要花上數小時才能見效。日本專家指出，只需利用每日的1分鐘空檔時間，進行簡單的動作，就能有效促進身心健康。這些動作甚至可以在等紅燈時進行。
小習慣帶來大效益
日本護士兼藥膳師Keiko在當地傳媒《サンキュ！》分享見解。她認為能夠維持健康的人，生活上往往擁有許多「小習慣」。她認為現代人不應以忙碌為藉口忽視健康，只需利用每段1分鐘的空檔時間，進行簡單的保健動作，便能積少成多，為未來健康打好基礎。
10大1分鐘簡易保健法
1.等待時踮腳尖
步驟：雙腳與肩同寬，慢慢重複踮起和放下腳後跟。
功效：有助於維持下肢肌力、預防水腫及促進血液循環。
進行時需注意安全，避免跌倒。
2.外出時儘量望遠
原因：日常生活中，眼睛常盯著手機等電子設備，容易導致眼周肌肉疲勞。
功效：眺望遠方有助於放鬆眼部肌肉，緩解眼睛疲勞。
3.開懷大笑
功效：大笑能有效舒緩壓力，恢復精神。
4.盡情跳舞
原因：在私密空間中，即使舞姿不佳也無妨，試著跳舞能釋放壓力。
功效：有助於從緊張和壓力中解放出來。
5.家中行走時儘量扭動臀部
原因：部分女性有宮寒問題，建議改善髖關節周邊的血液流動。
功效：大幅活動髖關節有助於提升新陳代謝及改善血液循環。
6.邊煮飯邊飲健康茶
原因：在炎熱或容易中暑的季節，烹飪時補充水分尤為重要。
功效：喝自己喜歡的茶能放鬆身心，例如抗氧化的黑豆茶。
7.等紅綠燈時轉腳腕
功效：腳踝周圍有許多穴位，能改善水分代謝，對於晚上腳部水腫的人尤其有效。
8.閉目養神1分鐘
功效：研究顯示，閉上眼睛能有效讓大腦休息。
9.睡前深呼吸
功效：深呼吸有助於放鬆身體，啟動「睡眠開關」，提升睡眠品質。
10.回想開心往事
功效：在睡前回想開心的事，能以積極的心情結束一天。