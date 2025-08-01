偽健康食物｜哈佛醫生點名8大偽健康食物 傷腸胃增心臟病風險 牛奶不宜多飲1種乳酪避食

一些看似健康的食品可能對腸道健康構成潛在威脅。哈佛出身的腸胃科醫生Saurabh Sethi博士列出一份「黑名單」，指不少被認為健康的食品其實是「偽健康」，可能引發腸道發炎及微生物失衡，強調回歸天然食材才是維持健康的關鍵。

