公院收費改革｜急症室非緊急次緊急求診跌兩成 輪候時間縮短 逾九萬人獲豁免收費

公營醫療收費改革於2026年元旦正式落地，實施半個多月成效顯著。根據醫管局及立法會最新文件顯示，新機制成功達致「急慢分流」，急症室的「次緊急」及「非緊急」求診人次錄得超過兩成跌幅。與此同時，當局大幅放寬的減免機制發揮「兜底」作用，合資格受惠人數激增至140萬，首月已批出逾9萬宗豁免申請，確保基層市民未有因收費調整而卻步。

