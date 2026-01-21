公院收費改革｜急症室非緊急次緊急求診跌兩成 輪候時間縮短 逾九萬人獲豁免收費
緊急病人輪候時間縮短至20分鐘
醫管局公布今年1月1日至1月18日的運作數據，轄下18間急症室合共錄得85,676求診人次，較去年同期顯著回落14.6%,。數據反映收費調整有效改變市民習慣，其中被分流為病情較輕微的「次緊急」及「非緊急」病人，人數大幅減少至42,632人，跌幅達21.3%，佔整體比例亦降至49.8%。
隨着輕症個案減少，急症室擠迫情況紓緩，各類病人的輪候時間均見改善。雖然「危殆」及「危急」的重症病人按年上升7.7%，但「緊急」病人的平均等候時間仍縮短至20分鐘。至於「次緊急」及「非緊急」病人，其平均輪候時間由去年的144分鐘大幅減至111分鐘，平均快了逾半小時。醫管局急症科統籌委員會主席蕭粵中指出，數據反映資源現能更精準地導向危急病人，達致改革初衷。
值得留意的是，新機制體現了「病者受惠」原則，約4,900名危殆及危急病人在新制下獲豁免收費，毋須如改革前般繳費。此外，急症室退款機制已恆常化，首18天共有952名非緊急病人選擇退款離院，轉投私營服務。
安全網擴大 基層受惠人數翻倍
收費改革強調「能者多付」，政府亦同步強化對弱勢社群的支援。醫務衞生局局長盧寵茂教授在回應立法會質詢時透露，優化後的醫療費用減免機制，令合資格的低收入人士由過往約30萬大增4.6倍至約140萬。連同原本已獲豁免的綜援受助人等，新機制的保護網已覆蓋約200萬人，全方位保障「貧、急、重、危」病人。
數據顯示，自新機制實施以來，醫管局每日平均接獲約5,900宗減免申請。醫管局自2025年11月初開始接受病人提交適用於公營醫療收費改革生效後的醫療費用減免申請，截至1月19日，局方已批出91,479宗申請，遠超以往每年僅約1.4萬宗獲批的水平，成功率平均約82%。
過渡期彈性安排 設「有條件減免」
為確保過渡順利，醫管局在今年1月至3月期間實施特別安排。對於有經濟困難但未能即時提供完整證明文件的急症病人，局方會發出「有條件減免」。這類個案目前佔已批出申請的約一半（47,051宗）。獲批者只須簽署聲明書，便可獲批三個月有效期的減免，但必須在限期內補交文件以通過正式審查,。
當局已設立約180人的專責隊伍協助處理申請，並提醒已預約覆診的病人應預留一至兩個月時間辦理，未有預約的市民則毋須急於申請。醫管局表示會繼續密切監察運作，確保公帑運用得宜的同時，守護市民健康。