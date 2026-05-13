4個月公院求醫花破$1萬 網民實測達標後全年免費 拆解「$1萬收費封頂」機制 5大必睇魔鬼細節
有網民分享，家人因頻密電療、覆診及物理治療，短短三個半月內累積醫療開支已經突破一萬元。當總額達標一刻，手機應用程式HAGo便會自動彈出「遞交申請」按鈕，申請獲批後，2026年餘下的合資格公營醫療服務全部免費，形容是「艱難日子裡的一點安慰」。
另有精明網民提醒大家「政府不會主動幫你慳」，必須時刻查閱繳費記錄，達標後一定要手動撳掣申請，否則費用變相「白交」，而此福利無須資產審查，形容即使「誠哥」，只要累積用夠一萬蚊公營醫療服務都可以申請。
多久才能獲批？有網民分享在申請翌日已獲批核：「我哋喺4月16日中午遞交申請，第二日晚上6點就收到確認通知——成功申請！由嗰刻開始，無論之後仲要覆診幾多次、做幾多次物理治療，定係需要拎藥，都唔使再俾錢（當然唔包括自費項目）。」
「1萬蚊全年收費上限」5大重點
收費新政策推出已近半年，但不少網民仍對此「第二層安全網」政策一知半解，到底「1萬蚊上限」點計？咩費用先包？當中有咩魔鬼細節？以下為大家抽絲剝繭，整理出網民極易忽略的５大重點：
重點一：涵蓋9大公營醫療服務
不少網民以為只有住院同門診才計算，其實醫管局包底的範圍比想像中闊。只要是以下「合資格的公營醫療服務」，費用通通可以計入1萬蚊的門檻：
－住院服務
－急症服務
－專科門診服務
－家庭醫學門診服務（即普通科門診）
－日間醫院／日間程序
－病理科及放射診斷服務
－標準藥物
－社區服務
－公私營協作計劃（前提是該計劃項目收費與醫管局提供同類服務的收費標準相同）
重點二：注意「不包底」部分
「1萬蚊包底」看似非常吸引，但要留意並不包括自費藥物（例如昂貴的癌症標靶藥）及自費醫療器械。更重要的是，若果病人霸佔床位，被醫管局裁定為「無臨床需要」的醫院服務，相關收費將一概不獲豁免，一蚊都無得慳！
重點三：必須每年續辦
政府福利不會自動跌入你袋，這項政策以曆年計算（即1月1日至12月31日），因此病人每一個年度都需要重新申請一次。大家必須留意，每年接受申請期是由每年的1月1日開始，至翌年3月31日截止，遲交的申請將不獲接納！
舉一個簡單例子：假設病人在2026年度（即1月1日至12月31日）內累積繳付了一萬元合資格醫療費用，申請死線便是2027年3月31日，若錯過此「寬限期」（例如在2027年4月1日才遞交），申請將不獲受理。
如果你已經在HAGo登記成為照顧者，可以直接透過手機應用程式幫家人「撳掣」代辦；其他親屬亦可以親身去醫院繳費處填寫及交回指定表格。
重點四：多繳款項可「滾存」落下年
遞交申請後，醫管局大約需要14日進行評估。網民最常忽略的是：在申請結果公布前，大家依然要乖乖繳交從申請日期起發出的帳單！超過1萬元會變白交嗎？放心，多出的金額會自動用以支付隨後年度的合資格醫療費用，而且不設期限！該筆金額亦會計入下一個年度的累積支出總額內。萬一遇上特殊情況（例如病人不幸離世），家屬亦可向醫院提出申請退款安排。
重點五：零欠款先批核
想成功過關，大前提是申請一刻你在醫管局轄下「無任何拖欠」的合資格醫療費用，如果平時習慣歎慢板遲交錢，或會影響審批。另外，當你獲批「全年收費上限」後，去登記接受醫療服務時，記得要向職員主動表明資格已經獲批，才可以確保系統免收費用。順帶一提，醫管局會定期抽查獲批個案，大家切勿濫用機制。