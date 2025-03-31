中年好聲音3｜周國豐為做自己50歲裸辭 無長糧全年零收入 怕「死得慘」做定1個準備

「作為中年人，我最大的勸勉是做回自己。」這句話，是54歲的周國豐，在經歷多年起伏後得出的真心體會。他近日接受《東方新地》專訪，回顧從8歲開始便踏上的「比賽人生」——由朗誦、演講、唱歌比賽，一路走到香港電台，仕途扶搖直上，卻曾因「升得太快」感到不安。經歷過婚姻與事業的高低起伏後，他漸漸開始反思：自己真正想過的是怎樣的人生？最終他決定在50歲時毅然辭去助理廣播處長一職。外界普遍以為他辭職後仍享有「長糧」，生活無憂，但他自揭其實現時尚未有「長糧」，所以曾經歷全年無工作、零收入的日子，這也讓他更加堅信——很多事，必須及早準備。他笑言自己是個習慣未雨綢繆的人，尤其是健康：「我不怕死，但我怕的是我死得很慘。」故他早已為此做定一個準備。

