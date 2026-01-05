腎臟健康｜50歲男不煙不酒常跑步 日日飲齋啡致腎衰竭五期 腎功能剩不足1成醫生拆解成因
飲咖啡本應有益健康，但若為了慳錢而誤飲變質咖啡豆，隨時賠上腎臟健康。台灣腎臟科醫生洪永祥分享一宗病例，一名50多歲男子生活習慣極佳，不煙不酒兼日日跑步，早前卻突然暈倒送院，證實患上第五期腎衰竭。醫生檢查發現元兇在於他長期飲用家中囤積至變色發霉的特價咖啡豆，攝入致命毒素，差點要洗腎度日。
壯男跑步暈倒 揭腎功能剩不足10%
洪永祥醫生在Facebook專頁分享指，該名50多歲男病患平日非常注重健康，完全不碰煙酒，更有每天晨跑及飲黑咖啡的習慣。由於他嫌棄便利店的咖啡質素參差，又覺得連鎖咖啡店定價太貴，因此習慣趁大減價時，大量購入大包裝的咖啡豆回家囤貨。 直至去年底，男子發現身體出現異樣，不但小便起泡，腳踝位置亦開始水腫，某日更在跑步途中突然昏厥。送院詳細檢查後，發現其腎絲球過濾率（eGFR）竟暴跌至10以下，確診為慢性腎衰竭第五期，情況危殆。
變色豆含「赭麴毒素」 屬腎臟定時炸彈
令人費解的是，該男子並無糖尿病、高血壓或痛風等常見引致腎衰竭的病史。經洪醫生細問飲食習慣後，才得知男子家中的櫥櫃堆滿了咖啡豆，部分甚至已經變色、發霉，但他因捨不得棄掉，仍堅持沖泡飲用。 洪醫生警告，這些過期及發霉的咖啡豆極易滋生「赭麴毒素」，這正是導致他腎衰竭的罪魁禍首，更被醫學界形容為「腎臟的定時炸彈」。
毒素專攻腎臟 半衰期長達50日
洪醫生解釋，根據《Toxins》期刊的研究指出，「赭麴毒素」具有極強的親腎性，進入人體後會專門「往腎臟鑽」，破壞腎絲球的過濾膜。他生動地比喻：「若將腎臟比喻為濾水器，而赭麴毒素就像往濾網裡灌水泥。」 此外，產生這種毒素的「赭麴黴菌」偏愛溫暖潮濕的環境，最適生長溫度約25°C，濕度高於18.5%已能生長，若相對濕度超過85%更是其溫床。更可怕的是，據《Journal of Toxicology》數據顯示，赭麴毒素在人體內的半衰期極長，可達35至50天，極難排出體外。
3大機轉破壞細胞 造成永久損傷
洪醫生進一步分析，赭麴毒素會累積在腎臟細胞中，並透過以下3大機轉，造成不可逆轉的傷害：
- 引發連鎖反應：誘發細胞發炎反應及纖維化。
- 擾亂代謝：干擾正常細胞的代謝與功能。
- 慢性損害：毒素長期累積，造成慢性且進展性的腎臟損傷。