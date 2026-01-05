腎臟健康｜50歲男不煙不酒常跑步 日日飲齋啡致腎衰竭五期 腎功能剩不足1成醫生拆解成因

飲咖啡本應有益健康，但若為了慳錢而誤飲變質咖啡豆，隨時賠上腎臟健康。台灣腎臟科醫生洪永祥分享一宗病例，一名50多歲男子生活習慣極佳，不煙不酒兼日日跑步，早前卻突然暈倒送院，證實患上第五期腎衰竭。醫生檢查發現元兇在於他長期飲用家中囤積至變色發霉的特價咖啡豆，攝入致命毒素，差點要洗腎度日。

