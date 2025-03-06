25歲女每日飲咖啡致骨折 拆解每日飲咖啡上限 5大補鈣食物防骨質疏鬆
25歲女彎腰劇痛 求醫揭壓迫性骨折
綜合內地媒體報道，這名25歲的女子在上月27日早上於家中彎腰撿衣服時，不慎閃到腰部，隨即求醫。經過磁力共振檢查，醫生發現她患有中度骨質疏鬆症，並因此引發腰骨壓迫性骨折。女子原以為只是普通的扭傷，未料竟是骨折。
負責接診的骨科醫生宋彥指出，骨質疏鬆通常見於中老年人，尤其是50歲以上的停經後女性。然而，年輕人因不良生活習慣、疾病或藥物影響，也可能出現骨質疏鬆。像這位女子這樣年輕就患上嚴重骨質疏鬆，並因彎腰撿東西而骨折的情況，實屬罕見。
事主日飲4杯咖啡 持續4年致骨質疏鬆
經詢問得知，這位25歲的女子經營一家服裝店，因工作需要經常熬夜，並養成每日飲用咖啡提神的習慣，平均每天飲用4杯咖啡，這一習慣已持續4至5年。宋彥醫生解釋，女子的骨質疏鬆與長期大量飲用咖啡有密切關係。咖啡中的咖啡因和草酸會影響鈣的吸收，增加鈣的流失，從而導致成骨細胞減退。此外，熬夜、缺乏運動以及缺乏陽光照射，這些因素都增加了骨質疏鬆的風險。
目前，這位女子需要臥床靜養一個月，並接受抗骨質疏鬆治療。為了預防骨質疏鬆，醫生建議通過飲食調理、改善不良生活習慣、多曬太陽、加強運動以及使用藥物等方式來保護骨骼健康。此外，建議每1至2年進行一次骨密度測試，以便及時了解自身的骨質狀況。
每日飲咖啡應以4杯為限
根據台灣的營養學專家及相關機構（如衛生福利部、台灣國際生命科學會等）建議，一般健康成年人每天攝取咖啡因的上限約為400毫克，美國食品藥物管理局（FDA）亦有相似建議。400毫克份量大約相當於3至5杯中杯美式咖啡（每杯約230毫升，咖啡因含量約80-120毫克，視濃度而定）。然而，實際份量因個人體質、耐受度、生活習慣及健康狀況而異。
台灣國際生命科學會秘書長張月櫻博士曾撰文指出，健康成年人每天咖啡因攝取量應控制在400毫克以下。
事實上，國際骨質疏鬆基金會（IOF）網站有提供自我檢查方法，只需1分鐘回答多條問題就可得知骨質疏鬆風險：【骨質疏鬆症風險檢查】
5類飲品易致骨質疏鬆
除咖啡以外，以下5類飲品飲用過量都會增加骨質疏鬆風險，包括：
1.含咖啡因飲品（如咖啡、濃茶）
咖啡因可能增加尿液中的鈣質排泄
2.碳酸飲料（如汽水可樂）
含磷酸（phosphoric acid）的碳酸飲料會干擾鈣磷平衡，過量磷攝取可能抑制鈣吸收，甚至促進骨骼中的鈣溶解。
3.酒精飲料
過量酒精會抑制骨形成細胞（osteoblast）活性，並增加骨吸收，同時干擾維他命D代謝，降低鈣吸收效率。
4.高糖飲品（如珍珠奶茶、果汁）
高糖攝取可能導致體內酸鹼失衡，增加鈣從骨骼中釋放以中和酸性環境。
5.濃茶（包括紅茶綠茶）
茶葉中的單寧酸（tannins）和草酸（oxalate）可能與鈣結合形成不溶性化合物，降低鈣吸收效率。
5類補鈣食物防骨質疏鬆
事實上，只要每日鈣質攝取達標（1000-1500毫克），並搭配維他命D、適當飲食習慣，經常喝咖啡不會顯著增加骨質疏鬆風險。綜合專家意見，以下多種食物都可以有效補充鈣質，減低過量飲咖啡導致的骨質疏鬆風險：
補充鈣質
- 乳製品：每天一杯240毫升低脂牛奶（約300毫克鈣），可搭配早餐咖啡。
- 豆製品：豆腐（半塊約200-300毫克鈣）或豆漿（每杯約200毫克鈣）。
- 綠葉蔬菜：小份量烚菠菜或芥蘭（約100-150毫克鈣）。
補充維他命D提升鈣質吸收
- 魚類：每周吃2-3次三文魚或沙甸魚（每100克約10-15微克維生素D）
- 蛋黃：每日1-2顆水煮蛋（每顆約1微克維生素D）