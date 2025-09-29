抗老飲食｜研究揭1款飲品護心抗老 心血管死亡風險降27% 一文睇清食用份量/選購建議
經常感覺疲倦或身體各處隱隱作痛，可能是體內出現「發炎性老化」。台灣神經科醫生暨腦科學博士鄭淳予於社交平台撰文指，有研究顯示可可及朱古力中的可可黃烷醇是護腦和抗老化的超級食物。然而鄭醫生強調，研究作者提醒過量食用朱古力有機會導致熱量攝取過多，繼而令體重增加，或不利心血管健康。
哈佛醫學院2年研究 揭「可可黃烷醇」有抗老
哈佛醫學院與布萊根婦女醫院的研究團隊於2025年9月在《Age and Ageing》期刊發表了一項COSMOS大型試驗，追蹤2年後證實「可可黃烷醇」具有抗氧化、抗發炎和抗老化的特性。每日補充可可黃烷醇的組別，其體內的關鍵「發炎指標」每年可降低8.4%。
鄭淳予解釋，實驗中每日補充的可可萃取物含有500毫克可可黃烷醇，其中包括80毫克表兒茶素。在同一試驗中，補充可可黃烷醇能使心血管疾病的死亡風險降低27%，中風和心臟病的風險也顯著降低。
可可黃烷醇對大腦3大益處
- 增加大腦血流量：研究證實，可可黃烷醇能有效提升大腦血流，尤其是負責學習、記憶和高階思考的區域。
- 提升思考敏銳度：2020年，英國伯明翰大學的研究發表在《Scientific Reports》，指出攝取高黃烷醇可可的參與者在完成複雜認知任務時，速度平均加快11%，且準確率更高。
- 保護神經：可可黃烷醇還能促進新神經元生成，保護大腦免於老化損傷，有助於維持認知功能，並可能降低失智等神經退化的風險。
如何正確攝取可可？
- 適量攝取高濃度可可粉與黑朱古力：每天可適量攝取2至3小片黑朱古力（約20-40克）或12克可可粉沖泡的可可飲。純可可粉是黃烷醇的良好來源，可用來沖泡無糖可可飲或加入料理中；選擇黑朱古力時建議挑選可可濃度70%以上且少糖的產品。
- 注意咖啡因敏感：可可含有少量咖啡因與可可鹼，過量攝取可能引起心悸、睡眠困擾或腸胃不適。對咖啡因敏感者，應避免在下午3點後食用，並以小份量為原則。
- 成分越純越好：注意成分表，選擇成分單純的產品，避免含有大量糖、乳脂或氫化植物油的產品，這些成分雖然增加口感，但可能促進發炎並增加熱量。
多元攝取黃烷醇食物
除可可外，以下食物亦富含黃烷醇，建議應多元均衡攝取：
- 茶類：如綠茶、烏龍茶和紅茶。
- 莓果：如藍莓、草莓、桑葚等。
- 葡萄／堅果：如葡萄或無添加的天然葡萄乾、堅果。
- 不同顏色蔬果：如蘋果、洋蔥、深綠色蔬菜等。
注意可可潛在問題
- 避免鹼化處理：許多可可粉為了降低苦味會進行鹼化，過程會導致黃烷醇流失。購買時應選擇標示為「天然」或「未鹼化」的可可粉。
- 可能引發偏頭痛：可可中的酪胺可能會引發部分敏感族群的偏頭痛，並不適合所有人，建議小量嘗試。
- 朱古力非健康萬靈丹：市售朱古力多含高糖高脂，過量攝取不利健康。