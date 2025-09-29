抗老飲食｜研究揭1款飲品護心抗老 心血管死亡風險降27% 一文睇清食用份量/選購建議

經常感覺疲倦或身體各處隱隱作痛，可能是體內出現「發炎性老化」。台灣神經科醫生暨腦科學博士鄭淳予於社交平台撰文指，有研究顯示可可及朱古力中的可可黃烷醇是護腦和抗老化的超級食物。然而鄭醫生強調，研究作者提醒過量食用朱古力有機會導致熱量攝取過多，繼而令體重增加，或不利心血管健康。

