塑化劑｜常用1款化妝品 女醫生體內塑化劑超標100倍 恐增乳癌風險推薦食1款蔬菜排毒

塑化劑可以影響生殖系統健康，甚至會增加女性患乳癌及子宮內膜癌風險，但除了塑膠製產品之外，部分化妝品都可能帶有攝入塑化劑風險。有女醫生就分享自身經歷，指自己因多用一種防曬粉底液，導致體內塑化劑超標100倍。她提醒塑化劑在生活中幾乎無處不在，建議多飲水及食用1款蔬菜，協助身體排毒。

