塑化劑｜常用1款化妝品 女醫生體內塑化劑超標100倍 恐增乳癌風險推薦食1款蔬菜排毒
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塑化劑可以影響生殖系統健康，甚至會增加女性患乳癌及子宮內膜癌風險，但除了塑膠製產品之外，部分化妝品都可能帶有攝入塑化劑風險。有女醫生就分享自身經歷，指自己因多用一種防曬粉底液，導致體內塑化劑超標100倍。她提醒塑化劑在生活中幾乎無處不在，建議多飲水及食用1款蔬菜，協助身體排毒。
塑化劑影響生殖系統健康 增乳癌風險
台灣家醫科醫生陳欣湄日前社交平台撰文，指塑化劑可以導致性早熟、精子數量減少、肥胖及慢性發炎，甚至增加癌症風險。許多人誤以為塑化劑僅存在於塑膠製品中，但事實上防曬化妝品、香水、抗紫外線沐浴乳及非離子型界面活性劑中也可能含有塑化劑。
常用防曬粉底液 女醫生體內塑化劑超標100倍
陳欣湄指自己多年前做身體檢查，發現體內二苯酮-3（Benzophenone-3）指數超標100倍。這種環境荷爾蒙並非來自塑膠製品，而是常見於防曬乳、香水或沐浴乳中，主要用於防止紫外線。
陳醫生指自己甚少使用太陽油或香水，檢視日常生活後發現每日都會使用少量防曬粉底液，成為體內塑化劑超標的「元兇」。她強調體內塑化劑會在日常生活中一逐少累積，期間可以無任何症狀，如非定期做身體檢查將極難發現。
多飲水配合1種食物助肝臟排毒
要減低塑化劑危害，陳欣湄建議除減少使用塑膠製品及上述防曬、香水產品外，還應避免捱夜，並保持充足的水分攝取。飲食方面，她建議多食十字花科蔬菜，吸收吲哚化合物與蘿蔔硫素以增強肝腎的排毒能力。
她又指，吲哚化合物及蘿蔔硫素能將塑化劑等脂溶性毒素轉化為水溶性毒素，對肝臟排毒非常有益。她特別喜愛白蘿蔔，因其價格便宜且易於烹調，無論是煮湯還是炒菜都很方便。