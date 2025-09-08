失眠問題｜73歲教授受失眠困擾10年 靠1款水果戒除安眠藥 醫生：配搭3種習慣更佳

睡眠品質不佳不僅影響日常精神狀態，還可能增加心血管疾病及糖尿病風險。台灣腎臟科醫生江守山分享案例，指一名73歲退休教授長年失眠，即使每晚服用3粒安眠藥仍無法熟睡。後來他透過改善生活習慣，並於睡前食用1款水果，3個月後成功改善睡眠質素，效果比安眠藥更佳。

