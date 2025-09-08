失眠問題｜73歲教授受失眠困擾10年 靠1款水果戒除安眠藥 醫生：配搭3種習慣更佳
睡眠品質不佳不僅影響日常精神狀態，還可能增加心血管疾病及糖尿病風險。台灣腎臟科醫生江守山分享案例，指一名73歲退休教授長年失眠，即使每晚服用3粒安眠藥仍無法熟睡。後來他透過改善生活習慣，並於睡前食用1款水果，3個月後成功改善睡眠質素，效果比安眠藥更佳。
改善睡眠習慣 奇異果助入眠
腎臟科醫生江守山在《健康好生活》節目中指出，該名退休教授已失眠超過10年，安眠藥劑量從1粒增加至3粒但仍睡不安穩，翌日常感疲倦。江守山建議患者調整睡眠衛生習慣，包括：
- 晚餐後不飲酒、咖啡或茶
- 使用遮光窗簾
- 睡覺時遠離充電器與Wi-Fi設備
- 睡前食2個奇異果
男子照做後逐步減少藥量，約3個月後即使不服藥也能自然入睡，大讚黃綠兩色奇異果對助眠有顯著功效。
奇異果含褪黑激素 有助改善睡眠
江守山解釋，奇異果富含維他命C、維他命E及膳食纖維，除了常被用來改善便祕，還含有褪黑激素，能幫助調整睡眠品質。雖然文獻未明確指出哪一種奇異果效果較佳，但臨床經驗顯示不同品種皆有助入眠。江守山提醒，長期睡不好會導致血壓升高、胰島素阻抗增加，提升心血管疾病與糖尿病風險；同時也可能增加失智症與癌症風險。他強調，透過良好睡眠習慣及天然食物輔助，是維持健康最自然的方法。