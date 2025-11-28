宏福苑五級火｜大埔宏福苑大火增至128人死 大火點燃外牆發泡膠板 玻璃窗高溫下爆破致火勢蔓延入屋

宏福苑五級火｜增至128人死 40多具遺體未辨認身份

保安局局長鄧炳強表示，至目前為止大火已造成128人死亡，包括108名現場移送遺體，4名在送院後離世，有16具燒焦遺體仍在大廈，不排除稍後會發現更多遺體。鄧炳強有39名死者已確認身份，餘下遺體有約半數在單位內找到，相信稍後時間能辨認身份，餘下40多具遺體要再確認身份。

