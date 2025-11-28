宏福苑五級火｜大埔宏福苑大火增至128人死 大火點燃外牆發泡膠板 玻璃窗高溫下爆破致火勢蔓延入屋
宏福苑五級火｜增至128人死 40多具遺體未辨認身份
保安局局長鄧炳強表示，至目前為止大火已造成128人死亡，包括108名現場移送遺體，4名在送院後離世，有16具燒焦遺體仍在大廈，不排除稍後會發現更多遺體。鄧炳強有39名死者已確認身份，餘下遺體有約半數在單位內找到，相信稍後時間能辨認身份，餘下40多具遺體要再確認身份。
棚網達阻燃要求 惟外牆發泡膠高度易燃
鄧炳強指，初步化驗棚網達阻燃要求，惟包圍大廈外牆之發泡膠板屬高度易燃。據現時掌握資料，相信是宏昌閣低層圍網最先起火，其後點燃發泡膠板令火勢迅速向上蔓延至其他樓層，並於短時間內波及宏福苑其他樓宇。
鄧炳強指，大火點燃貼於大廈外牆的發泡膠板，高溫令單位玻璃窗門爆破，令火勢急速增強並波及單位室內，室內及室外大面積起火，最終釀成今次災難。另一方面，鄧炳強指高溫令竹棚及棚網燃燒，斷落竹枝飛墜令其他大廈樓層著火。鄧炳強指正式起火原因仍有待進一步調查。
掉落棚架阻路增救援難度
救火困難方面，鄧炳強指今次火災發生速度急劇，另外高層不斷有棚架掉落，堵塞大廈出入口及緊急車輛通道，嚴重阻礙消防人員救援，消防車亦難以停泊在最佳救援位置。樓宇火勢相當猛烈，部分位置溫度高達500度以上；樓宇內部空間狹窄，令可以進入每層搜救的人數受限。
火警鐘未有效運作
消防處處長楊恩健指出，經消防檢查後發現屋苑內火警鐘未能有效運作，當局將採取法律行動。警務處署理警務處處長簡啟恩指，警方會在情況許可下作多方面搜證，預計整個過程需時3至4星期，完成搜證後將解封大廈，讓居民回到住所善後。