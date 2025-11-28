宏福苑五級火｜焚燒逾43小時 宏福苑五級火大致救熄 2,311名消防及醫護奮戰三日 向所有前線英雄致敬
大埔宏福苑於本周三（26日）下午2時51分發生火警，火警於同日下午3時02分升為三級，下午3時34分升為四級，再於傍晚6時22分升為五級。火勢於昨日（27日）晚上9時31分受到包圍、今日（28日）凌晨3時15分受到控制。直到今日上午10時18分，火勢焚燒逾43小時終於大致被救熄。
至少128人離世 40多具遺體身份未確認
截至今日（28日）下午3時，有124人於火災現場被證實死亡，4人送院後離世；至少16具燒焦遺體仍在大廈，當局不排除在搜證時發現更多遺體。事故造成至少79人受傷，包括12名消防員。保安局局長鄧炳強於28日下午會見傳媒時指，死者當中有39人已確認身份，其餘遺體有一半於單位內發現，相信稍後可以辨認身份；餘下40多具遺體需要再確認身份。另外，火警期間警方接獲467宗失蹤求助，當中包括部分重複，有200多名人士情況仍然未明。
截至今日（28日）早上5時，78名傷者當中有12人情況危殆、28人嚴重、16人穩定。有22名傷者經已出院。
動員逾2,000名消防醫護人員
消防處處長楊恩健指出，事故中一共出動309架次消防車輛，2,311名消防及醫護人員參與滅火救援行動。有12名消防員在行動中受傷，1名消防員仍然在深切治療部留醫，有熱衰竭的症狀，其中一名駐守沙田消防局的消防員英勇殉職。
醫護人員取消休假 50名醫管局員工無家可歸
醫院管理局昨日（27日）表示已調動大量人手及資源全力救治傷者，部分醫護人員已取消休假。當局亦已調動臨床心理學家及醫務社工等，為死傷者家屬提供心理輔導及所需支援。醫管局已動員15間公立醫院接收及治療傷者，包括設有燒傷中心的威爾斯親王醫院及瑪麗醫院，以及設有燒傷治療設施的伊利沙伯醫院、廣華醫院及屯門醫院。由於部分傷者吸入有毒氣體，東區醫院的高壓氧治療中心亦已加強人手，隨時為傷者提供高壓氧治療。醫管局又指有多名員工受火災影響，包括1名員工受傷、1名員工失聯、約50名員工無家可歸，醫管局會全力協助受影響員工。
今次五級火的涉事屋苑為大埔居屋宏福苑；屋苑在1983年落成，共有8座（宏仁閣、宏道閣、宏新閣、宏建閣、宏泰閣、宏昌閣、宏盛閣、宏志閣），合共提供1,984個單位，而宏志閣是事故中唯一相對未受波及的大廈。