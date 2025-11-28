宏福苑五級火｜焚燒逾43小時 宏福苑五級火大致救熄 2,311名消防及醫護奮戰三日 向所有前線英雄致敬

焚燒逾43小時 宏福苑大火大致救熄

大埔宏福苑於本周三（26日）下午2時51分發生火警，火警於同日下午3時02分升為三級，下午3時34分升為四級，再於傍晚6時22分升為五級。火勢於昨日（27日）晚上9時31分受到包圍、今日（28日）凌晨3時15分受到控制。直到今日上午10時18分，火勢焚燒逾43小時終於大致被救熄。

