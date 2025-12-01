宏福苑五級火｜逐戶拍門促逃生 女住戶犧牲自己救5命 家屬：佢係無悔嘅

大埔宏福苑日前發生五級火警，至今已造成146人死亡、79人受傷，仍有多具遺體有待辨認。遇難者名單逐漸確認，其中一名女遇難者的家屬今日（1日）在社交平台發文，透露該名女性在火警初期原有機會與鄰居一同撤離，但因逐戶拍門提醒住戶逃生，最終因延誤離開而葬身火場。

