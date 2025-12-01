宏福苑五級火｜逐戶拍門促逃生 女住戶犧牲自己救5命 家屬：佢係無悔嘅
大埔宏福苑日前發生五級火警，至今已造成146人死亡、79人受傷，仍有多具遺體有待辨認。遇難者名單逐漸確認，其中一名女遇難者的家屬今日（1日）在社交平台發文，透露該名女性在火警初期原有機會與鄰居一同撤離，但因逐戶拍門提醒住戶逃生，最終因延誤離開而葬身火場。
發生火警未即時逃生 逐戶拍門提醒鄰居
據家屬引述街坊的描述，死者在接獲逃生通知時，並未立即離開大廈，而是在17樓逐家拍門，提醒鄰居離開，盼為他人爭取逃生時間。其後她折返自己單位，惟濃煙火勢急劇加劇，最終未能成功脫困。
以自己生命救4人1救 家屬：佢係無悔
家屬形容，她以自己生命換取「四個人、一隻狗」的生命，認為這是貫徹她的做人宗旨。家屬表示，得悉噩耗後心情複雜，一方面痛失親人，「但我相信，佢喺果一刻嘅決定，佢係無悔嘅。」
網民感同身受致敬慰問
事件在網上引起廣泛迴響，不少網民在帖文下留言致意，形容死者「是真英雄，會在天堂繼續保佑你」、「用自己生命救回五條生命，這份崇高行為令人致敬」、「多謝姨姨犧牲自己拯救其他人，好勇敢，一路好走」，並向家屬致以慰問。
圖片來源：FB大埔人大埔谷