家居一物含菌量超馬桶15倍 逾2成人長期未洗 恐成大腸桿菌溫床

一般人多認為家中廁所馬桶是為骯髒多菌，事實卻未必如此。英國在一項訪問2,000名英國人的研究報告顯示，約4分之1的英國人從未清潔過家中電視遙控器，同一時間電視遙控器的含菌量可比馬桶蓋高出15倍，結果叫人意外。

