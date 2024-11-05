家居一物含菌量超馬桶15倍 逾2成人長期未洗 恐成大腸桿菌溫床
一般人多認為家中廁所馬桶是為骯髒多菌，事實卻未必如此。英國在一項訪問2,000名英國人的研究報告顯示，約4分之1的英國人從未清潔過家中電視遙控器，同一時間電視遙控器的含菌量可比馬桶蓋高出15倍，結果叫人意外。
僅4分1人消毒電視遙控
綜合外國傳媒報道，英國丘吉爾房屋保險公司（Churchill Home Insurance）曾進行家居清潔調查，發現電視遙控器竟然是大腸桿菌和其他潛在有害細菌的溫床。調查顯示，電視遙控每天可以被觸摸約150次，但卻僅有25%的人會定期清潔。
智能手機同樣多菌
根據另一項研究顯示，智能手機亦是潛在的細菌集聚區；亞利桑那大學一項研究指出，智能手機上的細菌量是馬桶蓋的10倍以上，而英國人每天平均花費約6.5小時使用電子設備，加上人人習慣隨身攜帶手機，並且經常在不潔的環境中使用，包含手機、平板電腦和電視螢幕等物品。研究進一步指出，每人每天至少拿起手機58次，使得與細菌的接觸更加頻繁。
大腸桿菌感染最嚴重可致命
根據台灣衛生福利部疾病管制署資料顯示，「一般腸道大腸桿菌」是存在於人體內的正常菌類，可以幫助人體抵抗病原菌入侵，但是「腸道出血性大腸桿菌」會產生類志賀氏毒素的細菌，這類細菌會在人體內釋放出毒素，引起腹痛、嘔吐、腹瀉及拉血便等症狀，甚至會引起嚴重合併症及死亡。
衛生專家提醒，電視遙控及手機等用品在日常清潔中常常被忽略，極容易成為細菌滋生地。專家建議大眾養成定期消毒這些設備習慣，並在使用手機前勤洗手，以減少細菌傳播風險；尤其是在秋冬季節，定期清潔家居用品不僅能降低感染風險，還可保護全家健康。
大腸桿菌預防6招
大腸桿菌分為多個種類，大部分的大腸桿菌屬於「非病原性」，只有少部分大腸桿菌會引起下痢、腹痛等症狀，稱之為「病原性」大腸桿菌，其中「腸道出血性大腸桿菌」毒性較強；它是一種人畜共通菌，主要存在於牛、羊的腸道與排泄物內。人體多因食入牲畜排泄物污染的食品而感染，通常是烹煮不當的牛肉、生牛肉、生牛奶及受污染之水源（如未經消毒之飲用水）。
- 1.注意飲用水的衛生管理（如加熱煮沸、加氯消毒或其他消毒劑的處理），定期實施水質檢查。尤其是使用井水或儲水槽時，更須避免水源受到污染。
- 2.食品需經適當加熱處理，如絞肉中心部位必須加熱至所有粉紅色部分消失為止。
- 3.食品器具及容器應澈底清洗及消毒。
- 4.被感染者切勿接觸食品調理工作。
- 5.勤洗手，尤其在如廁後、進食或者準備食物之前。
- 6.不應食用生的或未煮熟的牛肉。