小腸氣的治療與微創手術的新發展
每年全球約有2,000萬人接受疝氣修補手術。其中，腹股溝疝氣是所有疝氣中最常見的類型，佔成人疝氣的75%以上，男性發生率約為30%至40%，女性則約為3%至4%。整體而言，男性罹患小腸氣的機率顯著高於女性。
疝氣若不及時治療，可能導致嵌頓（incarceration）甚至絞窄（strangulation），嚴重時更可能要切除壞死腸道，危及生命。
小腸氣的治療原則
無論何種疝氣，基本治療原則都是將突出的組織或器官推回腹腔，然後修補或加固腹壁的缺損或薄弱處，因此，手術修補是疝氣主要的治療方式。傳統上主要通過開放式手術來完成 ，但隨著醫療技術的進步，微創手術在疝氣治療中扮演著越來越重要的角色。
微創手術治療的優勢
微創疝氣修補手術（Laparoscopic Hernioplasty），又稱腔鏡腹疝氣修補手術，是近年來治療疝氣的一種較新且廣泛採用的手術方法。與傳統開放式手術相比，微創手術具有顯著優勢，其中包括：
- 美觀度高：僅有數個小切口，術後疤痕不明顯
- 疼痛較輕：由於肌肉組織損傷少，患者術後疼痛感可顯著降低
- 恢復時間快：患者通常術後1至2天即可出院，更快恢復正常活動
- 可同時處理雙側疝氣：對於雙側疝氣患者，微創手術可在一次麻醉下同時修補兩側疝氣，避免了兩次開放手術的創傷。適用於復發性疝氣，對於傳統開放手術後復發的疝氣，微創手術可從另一路徑進行修補，避開原有的疤痕組織
微創手術的主要技術
微創手術在全身麻醉下進行，醫生會透過腹部3個小切口置入腹腔鏡和手術器械，在攝像頭的影像引導下完成修補。目前的主流技術有兩種：
一. 經腹腹膜前修補術（Transabdominal Preperitoneal Repair, TAPP），通過腹腔進入腹膜前空間進行修補。優點是更容易辨認疝氣的類型（直接疝、間接疝或股疝）與周邊器官，適合處理複雜的疝氣，對於曾做過手術、體型較特殊的患者，TAPP 的操作彈性亦更大。
缺點則是由於需要進入腹腔，因此會有損傷臟器的風險；而手術需要切開並重新縫合腹膜，若癒合過程中縫合不當，亦有引發腸粘連的風險。
二. 全腹膜外修補術（Total Extraperitoneal Repair, TEP），不進入腹腔，直接在腹膜外空間進行修補，避免了腹腔內操作可能帶來的風險。優點是手術完全在腹腔外（腹膜前間隙）完成，徹底避免了誤傷腸道、胃部等腹腔內臟器的風險；此外，由於不需縫合腹膜，亦幾乎無腸粘連的風險，且手術時間在熟練醫生的操作下可能更短。
缺點則是操作空間較狹小，若患者曾做過剖腹產、攝護腺手術，手術難度會增加，此外，如過程中空氣漏進腹腔（氣腹），通常就必須被迫轉為 TAPP 甚至傳統開放式手術，因此對醫生的技術門檻極高；另外亦無法直接觀察腸壞死，若疝氣已嚴重卡死，TEP 無法直接看到腹腔內小腸的健康狀況。
此外，微創手術對於不適合全身麻醉的患者亦不適用，而如果疝氣已出現併嵌頓或絞窄等併發症，則可能需要緊急開放手術。
小腸氣手術的最新發展與趨勢
無論是開放式還是微創手術，使用人造纖維網片（Mesh）來修補疝氣在近年已經成為標準的做法。醫生會根據患者情況選擇最合適的網片種類（例如輕量型、三維立體型、可部份吸收型），並利用手術釘槍或「醫用膠水」（如纖維蛋白膠、合成氰基丙烯酸鹽膠）將網片固定在腹膜前間隙，從而加固腹壁，顯著降低疝氣的復發率。
此外，機器人輔助手術亦是微創手術的進一步發展，它結合了機器人的精準操作和3D高清視野，能讓外科醫生在更精細的層面上進行手術，尤其適用於複雜或復發性的疝氣。
總括而言，小腸氣的治療已從傳統的開放式手術發展到以微創手術為主的現代模式。若不幸發現患上小腸氣，應及早向專科醫生求診，經詳細評估後選擇合適的治療方案，絕大部分患者都能獲得良好的控制及滿意的治療效果。
專欄：浸醫與您
撰文：外科專科醫生周文寶