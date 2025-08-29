心臟健康｜美國研究：快步行15分鐘 早死風險大減20% 強化心臟功能促進血管健康
《美國預防醫學期刊》（American Journal of Preventative Medicine）一項最新研究顯示，每天快走15分鐘能有效降低20%的死亡率，效果更勝於慢行3小時。該研究作者指出，以往已知快步行相比慢行對健康更具益處，但一直未有具體數字建議，今次的研究結果正好為相關運動提供確實指標。
研究涵蓋8萬人 快步行15分鐘減早死風險
綜合當地傳媒報道，該項研究是由范德堡大學醫學中心（Vanderbilt University Medical Center）於2002至2009年間進行；該項大規模研究涵蓋近8.5萬名低收入人士；之所以鎖定低收入人士是由於他們較易面臨飲食不良、吸煙及飲酒問題，從而令罹患慢性疾病風險增加。
研究結果發現，每日快步行至少15分鐘的人，早死風險可降低將近20%。相對而言，每日慢行超過3小時的人，其早死風險只減少約4%。
快步行3大健康益處
研究團隊分析了快走對心血管健康的3大益處，包括：
1.有氧運動強健心臟
快步行是一種有氧運動，能提升心臟每次收縮時的血液和氧氣輸出量，從而改善心臟的收縮效率，促進心血管健康。
2.有效增肌減脂
規律的快步行有助於減重，改善身體組成，特別是增加肌肉比例、降低脂肪比例，從而減少高血脂和高血壓等肥胖相關的風險因素。
3.容易實行、適合不同年齡層
快步行易於進行，與跳躍及快跑相比對體能要求亦較低，適合各年齡層長期持續進行。
有專家指出，快步行有助控制體重及血糖、減少關節疼痛、強化免疫系統，甚至可降低癌症及心臟病風險。至於如何界定「快步行」，英國國民保健署建議行路時應達到「可以說話但無法唱歌」程度，速度就為之達標。
短時間快步行顯著改善健康
台灣營養師科提斯在其社交平台專頁「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理」中分享有關研究結果。他指快步行不僅能降低整體死亡率，對於降低心血管疾病的死亡風險更是特別有效。科提斯特別強調，雖然過去的研究已證實散步和走路對健康有益，但現代人工作繁忙，往往難以抽出大量時間運動。這項研究的重要發現在於，短時間的快走就能達到顯著的健康效益，特別適合追求效率的現代人。