心臟健康｜美國研究：快步行15分鐘 早死風險大減20% 強化心臟功能促進血管健康

《美國預防醫學期刊》（American Journal of Preventative Medicine）一項最新研究顯示，每天快走15分鐘能有效降低20%的死亡率，效果更勝於慢行3小時。該研究作者指出，以往已知快步行相比慢行對健康更具益處，但一直未有具體數字建議，今次的研究結果正好為相關運動提供確實指標。

