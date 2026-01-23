疼痛警號｜胸口似被象壓恐心臟病發？ 醫生揭6大奪命痛楚 1種腹痛黃金急救僅6小時
曾在急症醫學領域工作三年的英國國民保健署（NHS）全科醫生Dr. Suraj Kukadia坦言，寧願病人因胸痛求診後發現只是肌肉問題，也不願見到病人因諱疾忌醫而延誤診治嚴重疾病。以下是他詳細分析六種絕不能強忍的痛楚及應對方法。
胸痛：「大象壓胸」與呼吸刺痛小心
胸痛是最需警惕的症狀。Dr. Kukadia警告，若胸部持續出現超過15分鐘的不適，感覺像有「大象坐在胸口」，且痛楚輻射至下顎或左臂，這極可能是心肌梗塞的典型徵兆，必須立即致電999求助。另一種是突發性尖銳胸痛，且在吸氣或咳嗽時加劇，若伴隨咳血或呼吸困難，可能是肺栓塞，即血塊在肺部形成。
當然，部分胸痛如肋軟骨炎僅是發炎，通常在搬重物後發生，可透過布洛芬（Ibuprofen）緩解。但Dr. Kukadia強調，任何突發且不消退的胸痛都應由醫生檢查。
頭痛：雷擊性頭痛或腦出血
頭痛雖常見，但有幾種情況屬急症。首先是「雷擊性頭痛」（Thunderclap headache），發作極快且劇烈程度如人生之最，這可能是腦出血信號。Dr. Kukadia指若50歲以上人士突然出現這種新發劇痛，必須詳細檢查。
其次是集中在太陽穴的劇痛，若伴隨視力問題，可能是顳動脈炎，延誤治療恐致失明。若頭痛伴隨面部或肢體單側無力、言語不清，則是中風跡象，須即時召喚救護車。
腹痛：波浪式劇痛或腸道扭轉
腹痛成因複雜，Dr. Kukadia特別指出幾種危急情況。若腹部出現波浪式劇痛與絞痛，伴隨嘔吐及「絕對便秘」（無法排氣排便），可能是腸梗阻或腸道扭轉，延誤恐致腸穿孔或敗血症。
右上腹突發尖銳痛楚若蔓延至右肩，且深呼吸時加劇，則可能是膽囊發炎。此外，年輕女性若有嚴重下腹或盆腔痛，需提防宮外孕。至於兒童及青少年出現嚴重下腹痛，可能涉及睾丸或卵巢扭轉，一旦血流被切斷，只有約6小時的黃金時間進行復位手術，否則器官將永久損壞。
背痛：伴隨麻痺或屬重病
一般背痛非急症，但若伴隨生殖器或肛門周圍麻痺、大小便失禁或雙腿同時坐骨神經痛，可能是馬尾綜合症（Cauda Equina Syndrome）。這是脊椎底部神經受壓，需緊急手術以防永久癱瘓。若背部或肩胛骨間突然出現撕裂性劇痛，則可能是主動脈夾層，屬極度危險的心血管急症。
小腿痛：深層靜脈血栓隱憂
若小腿深處痠痛，且皮膚發亮或發熱，可能是深層靜脈血栓（DVT）。Dr. Kukadia提醒，成因除了癌症或手術外，長途旅行（包括長途車程）也是高危因素。需緊急接受抗凝血治療，以防血塊流向肺部引發致命栓塞。
眼痛：伴隨頭痛噁心留意
眼痛若伴隨頭痛、噁心，且轉動眼球時疼痛，可能是急性閉角型青光眼，眼壓急升可迅速損害視力。若眼痛伴隨紅筋及瞳孔收縮，則可能是葡萄膜炎。Dr. Kukadia建議直接前往眼科急診或透過視光師轉介求醫。
