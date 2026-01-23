疼痛警號｜胸口似被象壓恐心臟病發？ 醫生揭6大奪命痛楚 1種腹痛黃金急救僅6小時

當身體出現劇痛，究竟是忍一忍就過的小毛病，還是危及性命的警號？一位英國急症醫生指出，急性疼痛往往是身體發出的警告訊號。雖然許多痛楚源於扭傷或經痛等輕微問題，只需服用撲熱息痛（Paracetamol）或熱敷即可，但若忽視某些特定徵狀，可能會導致心臟病發、中風或器官壞死等致命後果。

