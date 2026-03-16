打思噎都會攞命？歌手連打兩年揭生腦瘤 兩日未停要求醫 試一種呼吸法或停止
日夜狂打27個月 英國歌手揭腦幹生瘤
世界各地曾出現多宗令人咋舌的打思噎紀錄，最值得我們警惕的，是英國歌手Christopher Sands的真實案例。Christopher Sands曾經連續打思噎長達27個月，估計發作次數高達1,000萬次。
這場無休止的噩夢對他的生活造成毀滅性打擊，他無法正常進食和入睡，更因為不斷抽搐而無法繼續歌唱事業，試過各種偏方都無補於事。最終，經過詳細醫學掃描後，醫生才驚覺原來他的腦幹長了一個腫瘤，猶如一塊大石一直壓迫着神經線，引發連串病徵。幸好他在2009年接受腦部手術，成功切除腫瘤後，終於奇蹟地停止了這場折磨。
超過兩日須求醫
到底為何我們會打思噎？我們可以將神經系統想像成家中的「智能電路系統」。我們的大腦、喉嚨和負責呼吸的肌肉（橫膈膜）之間，有一組專屬的「神經電路」。當我們食得太快、胃部脹滿，或者像Christopher Sands般有腫瘤直接壓迫神經線時，這條電路就會出現「短路」或「誤鳴」。這個錯誤訊號會導致橫膈膜突然不受控制地強烈抽筋收縮，接着喉嚨聲門瞬間關閉，空氣互相碰撞下，從而發出「噎」的聲響。
臨床上，短暫打思噎通常無害。但若超過48小時，醫學上便界定為「持續性打思噎」；維持超過一個月，則歸類為「頑固性打思噎」。千萬不要小看長期的橫膈膜抽筋，這會嚴重影響患者生活質素，導致睡眠被剝奪、進食困難，進而引發營養不良和極度疲勞。這往往是體內潛藏重大疾病的表徵，例如嚴重的腸胃病（如胃酸倒流）、中風、腦腫瘤甚至心肌梗塞，絕對不能掉以輕心。
醫生教「HAPI」呼吸法解決
面對難以停止的打思噎，到底有甚麼方法可以即時停止？過去很多人會嘗試食白糖、飲冰水或讓人嚇一跳，但這些坊間偏方往往時得時唔得，缺乏科學保證。
根據2024年發表於醫學期刊《Cureus》的一項最新主力研究，美國Mayo Clinic的醫生Stephen Stacey等人提出了一種名為「HAPI」的居家自救呼吸法，這套方法完全無需依賴任何特殊工具，讓大眾能隨時隨地自救。
做法非常簡單：首先盡力深呼吸到極限；然後在保持喉嚨打開的情況下，繼續嘗試吸氣並閉氣30秒（就像準備說話但忍住不呼吸一樣）；最後慢慢呼氣。
研究指出，這個持續拉緊橫膈膜的動作能有效重置神經電路，並透過短暫提高體內二氧化碳濃度來抑制反射。在21名測試者中（包括一名持續發作長達四天的患者）取得了100%的即時止噎效果。