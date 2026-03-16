打思噎都會攞命？歌手連打兩年揭生腦瘤 兩日未停要求醫 試一種呼吸法或停止

大家平時食飽飯或者飲汽水後，偶爾都會「打思噎」（醫學上稱為Hiccups）。大部份情況下，這只是短暫的生理反應，飲杯水或者憋氣幾秒就會自然停止。然而，若果這個看似微不足道的動作持續不斷，甚至伴隨你幾個月，這就不再是普通的生理反常，而是身體發出的警號。

