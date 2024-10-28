女子拆快遞後捽眼感染疱疹 做漏一步致病 劇痛如生仔 必學5招安全開箱
拆快遞後揉眼染疱疹
據內地媒體報道，來自湖北的65歲事主陳女士平日喜愛網購，不時就有大量包裹。10月18日上午，她如常拆包，將包裹逐一開箱，拆完後順手揉了揉眼睛。當時她沒有多想，但到了中午，眼睛開始發癢、紅腫，不以為意去午睡，未料醒來時情況進一步惡化，眼睛出現紅腫和凸起的疙瘩，並伴隨劇烈疼痛。
她立即前往武漢市東湖醫院就診，結果確診為眼部帶狀疱疹。醫生分析，陳女士可能因為平日缺乏運動，免疫力較弱，再加上拆完快遞後沒有洗手就揉眼，導致病毒感染，引發眼部帶狀疱疹。
帶狀疱疹比生小孩更痛
帶狀疱疹亦即「生蛇」，是由水痘帶狀疱疹病毒引起的感染性疾病，主要特徵是紅斑、水皰及劇烈的疼痛，身體任何部位都可能發病。眼部帶狀疱疹作為特殊類型，常伴隨單側眼瞼腫脹、眼充血，若未及時治療，可能進一步引發角膜炎、角膜潰瘍，嚴重者甚至可能導致視力受損或併發腦炎，危及生命。
醫生指出，帶狀疱疹是皮膚科中最為疼痛的一種疾病，其疼痛等級可達10級，而分娩的疼痛通常為7至8級。部分患者因疼痛難忍甚至會做出如拿開水燙或用鐵刷刷的極端行為，痛不欲生。
感染帶狀疱疹後，最重要的是及時就醫治療。醫生建議，在皮膚出現疼痛或皮疹後的48至72小時內儘早服用抗病毒藥物，以有效控制病情，並預防帶狀疱疹後神經痛等併發症。
5招開箱防蟲防病菌
拆快遞是許多人生活中的一部分，但包裹內可能隱藏各種蟲害和病菌，以下提供5個簡單有效的開箱防蟲防病菌方法：
1. 地面鋪墊
在開箱之前，建議先在地面鋪上膠墊或報紙，這樣能避免任何潛在的蟲害從包裹中逃逸並擴散至整個家中，從而減少蟲害的威脅。
2. 在客廳中間開箱
選擇在家中空曠的地方（如客廳中間）打開包裹，如此一來即使包裹中有蟲害也容易被發現，方便立即進行清除，避免蟲蟲逃逸至角落藏匿。
3. 酒精消毒包裹表面
包裹運送過程中可能接觸到不同環境，因此在開箱前先用酒精噴灑包裹表面，進行簡單消毒，有助於減少病菌的傳播，保護家人健康。
4. 仔細檢查包裹內部
在拆開包裹時應仔細檢查內部，看看是否有蟲卵、幼蟲等異常跡象。一旦發現有疑似蟲害的跡象，如啡黑色的小點或細小的蟲活動，應立即採取措施，如將包裹妥善處理或使用殺蟲工具。
5. 勤洗手避免感染
拆快遞後務必勤洗手，避免直接觸碰眼睛、口鼻，以降低病菌傳染的風險。保持良好的衛生習慣，對於預防病毒和病菌的感染至關重要。