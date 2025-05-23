北上注意｜內地月增2萬宗新冠確診 變種病毒5大新病徵 發燒非主流1部位痕癢屬警號

新冠肺炎疫情再度升溫。據衛生防護中心資料，本港在過去4星期錄得81宗新冠嚴重個案，當中涉及30宗死亡個案。有醫生指出，新冠病毒在今年出現顯著變化，患者感染後發燒的比例下降至不足4成，但同時更已出現微細徵狀，容易令人與普遍感冒或腸胃炎混淆，嚴重情況甚至是肺部「白化」仍不自知。

