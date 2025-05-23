北上注意｜內地月增2萬宗新冠確診 變種病毒5大新病徵 發燒非主流1部位痕癢屬警號
變種新冠病毒更易傳播 病徵輕微可致「肺花」
台灣胸腔暨重症醫生黃軒於Facebook發文指，新冠病毒近期演變出幾大特徵，如傳播更易、逃避更強、症狀更輕。其中新型變異株如KP.2、JN.1、XBB等「FLiRT 家族」比舊有病毒株更容易在人群中傳播，即使曾感染過新冠或接種過疫苗的人也可能再次「中招」。這些變異株的症狀類似於感冒或腸胃炎，但肺部卻可能出現「毛玻璃」病變，增加診斷難度。
識別新冠變異株5大警號
黃醫生提醒，當前的新冠變異株「極其低調」，常常不會引發發燒而悄然入侵人體。要識別這些變異株，他建議要留意以下5大警號：
1. 腹瀉
容易被誤認為是食物中毒
2. 全身乏力
易被當成捱夜後疲勞
3. 頭痛
可能被誤解為長時間用眼過度
4. 喉嚨輕微乾癢
並非劇痛，易被忽略
5. 嗅覺變鈍
需仔細注意才能察覺
現3種情況應即就醫
若出現上述疑似症狀，黃醫生建議先觀察48小時，若症狀加重如出現呼吸急促、腹瀉不止或持續頭痛，就應該立即就醫。如情況未有惡化亦不應掉以輕心，建議要減少外出、多休息、在家自我隔離。若需前往高風險場所如公共交通工具、升降機或醫院等人多的地方，佩戴口罩仍是最佳選擇。
內地月增2萬宗確診
據廣東省疾病預防控制局通報，4月廣東省內新冠病毒感染發病數為23,188宗，較3月的3548宗激增近2萬宗；據香港衞生防護中心（中心）2025年第一季資料顯示，只有約39%新冠肺炎確診者在初診時有發燒；相對而言，出現腹瀉（43%）、頭痛（41%）和輕微喉嚨痛（40%）的情況更為常見；中心總監徐樂堅醫生今日（23日）指出，中心認為新冠已成為一種有周期性的風土病，本地及全球其他地區的流行病學數據皆顯示，一般每隔約半年至九個月會經歷一次新冠活躍周期。
徐樂堅續指，本港今面4月起錄得的新冠個案顯著上升；距離對上一次在去年七至八月期間出現的上升已超過半年，情況屬預期之內亦未見異常。徐樂堅表示，一般而言普通市民感染新冠病毒的徵狀大多較為輕微，類似其他常見的呼吸道感染，市民無須過份擔心，但高風險人士（包括長者和幼童、有長期病患及免疫力弱的人士）出現嚴重徵狀的機會較大。因此，接種新冠疫苗對保護高風險人群至為重要。