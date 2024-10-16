遊日注意｜日本爆發肺炎支原體 病例連續兩周創新高 3類人士高危

遊日市民留意！日本肺炎支原體（Mycoplasma pneumoniae）感染病例不斷增加，據日本國立傳染病研究所的最新數據，截至10月6日的一周內，日本全國平均每間醫療機構已接收1.94名肺炎支原體患者，創下自1999年以來的連續兩周新高紀錄。

