曾國衞請辭｜前列腺癌指數屢升患癌風險50％+ 拆解中年男性殺手提防2大排尿警號
前列腺癌指數不斷上升 服藥刺穿手術無效
國務院今日（27日）根據行政長官李家超的建議，正式免去曾國衞的政制及內地事務局局長職務。曾國衞在特首陪同下會見傳媒，指自2020年獲任命為局長，多年來一直盡心盡力工作，惟在高強度工作中，身體狀況逐漸響起警號，前列腺癌指數一直上升，PSA值長期超過11，期間接受不同檢查，包括超聲波、磁力共振以至刺穿手術等，亦有按時服藥，但情況沒有甚麼改善。
經與家人及醫生商討後，認為目前最好辦法是放下工作，減少壓力，調理好身體，因此在完成立法會選舉任務後，便思考並最終決定向行政長官提出請辭。李家超則表示，若非健康原因，本希望曾國衞能繼續留任，現時局長一職將暫由副局長胡健民署理。
拜登、泰山等同患前列腺癌
前列腺癌絕非罕見，近年不少政商界及演藝圈知名人士均曾與此症搏鬥，他們的經歷或許能為患者帶來啟示。最為轟動的莫過於現年82歲的美國前總統拜登，他在去年5月證實患上具高侵略性的前列腺癌（格利森評分高達9分，10分最高），癌細胞更已擴散至骨骼。雖然病情嚴峻，但專家指現今醫療昌明，即使出現骨轉移，患者存活期仍可達5至7年甚至更長，加上拜登對荷爾蒙治療反應良好，為治療帶來曙光。
本港方面，商台DJ泰山（曾匡民）的抗癌路同樣令人動容。他在去年初因排尿困難求醫，確診第四期前列腺癌，當時PSA（前列腺特殊抗原）指數高達57，遠超正常值的4或以下，癌細胞更擴散至盆骨及頭骨等多處。幸而他在經歷多次化療及電療後，體內90%癌細胞已被清除，PSA指數回落至0.8。此外，資深藝人羅家英早在2019年亦發現患上前列腺癌，雖然術後曾受失禁困擾，但他以「我死你也死」的豁達心態面對。
PSA值高於11代表甚麼？
一般而言，成年男性的PSA（前列腺特異性抗原）正常值通常介乎2.5至4.0 ng/mL，當然數值會隨年齡增長而略有放寬，例如60至69歲男士的正常上限可達4.5 ng/mL。然而，若指數長期高於11，絕對是不可忽視的紅色警號。
根據數據，當PSA指數超過10 ng/mL時，已被視為「十分危險」的水平，患上前列腺癌的機率高達50%；相比之下，指數介乎4至10之間，患癌風險約為25%。雖然前列腺肥大、發炎甚至檢查前的射精行為均可能令指數短暫上升，但若如曾國衞的情況般「一直上升」且處於高位，醫生通常會建議進行更深入的檢查，如抽針（刺穿）化驗，以排除癌症風險。
本港男性第三大殺手 提防兩大排尿警號
根據統計，前列腺癌已位列本港男性第三大常見癌症，平均每25位男士便有一人有機會中招。香港外科護理學院院長兼泌尿外科顧問護師杜海柱接受《日日健康》「醫聊室」訪問曾指出，此症最可怕之處在於「早期無跡可尋」，不少患者初期完全沒有病徵。
當腫瘤變大或伴隨前列腺增生時，患者可能會出現兩類主要徵狀，男士們務必留神：
- 膀胱過度活躍： 出現尿頻、尿急，嚴重者甚至會有急迫性尿失禁
- 排尿障礙： 感到尿液排不清，或排尿次數異常頻密
值得注意的是，坊間常誤以為「小便後滴尿」是患癌先兆，但杜海柱澄清這並非可靠指標。同樣地，單憑上述小便症狀亦難以斷定是否患癌，必須尋求專業診斷。
3類男士高危 肥胖與遺傳成關鍵
綜合專家分析，以下三類男士風險顯著較高：
- 具家族病史： 遺傳因素不容忽視，若父親或兄弟曾在年輕時患上前列腺癌，你的患病風險將激增2至3倍，如有家族史，建議從40歲起便需每年進行PSA檢測
- 體重超標： 肥胖是萬病之源，研究顯示超重男士不單較易患癌，更傾向患上晚期及較難治癒的前列腺癌
- 年長男士： 年齡是不可逆轉的因素，60歲以上男士的發病率會顯著上升
對於一般無家族史的男性，若首次檢查正常，專家建議每2至3年進行一次PSA檢測，以策萬全。
兩大防癌迷思拆解
為了預防「男人最痛」，坊間流傳各種偏方與說法，到底孰真孰假？
迷思一：多射精能防癌？
有觀察性研究指出，每月射精次數達21次或以上的男士，其患癌風險似乎比每月少於7次者為低。然而，杜海柱強調目前仍未有隨機對照試驗能證實此因果關係，故此說法尚無定論，男士們不應視之為唯一的預防手段。
迷思二：狂食番茄即免疫？
番茄紅素（Lycopene）被證實有助降低患癌風險，建議可多進食熟番茄、西瓜及杏等。但杜海柱提醒，目前並無「一級證據」證明單靠番茄紅素能完全預防前列腺癌，均衡飲食才是王道。
實證有效的預防方法
要真正減低風險，應從生活習慣入手。首先要遠離高脂肪飲食，減少攝取飽和脂肪；其次是多攝取大豆黃酮，如毛豆、豆腐及十字花科蔬菜等。最重要是保持適量運動，避免肥胖，這才是減低患上晚期前列腺癌的最有效防盾。
