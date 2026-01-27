曾國衞請辭｜前列腺癌指數屢升患癌風險50％+ 拆解中年男性殺手提防2大排尿警號

政制及內地事務局局長曾國衞於今日（27日）突然因病離任，他指自己「前列腺癌指數」持續上升困擾，無奈要在任期剩餘不足一年半之際退下火線。前列腺癌作為本港男性常見癌症，其威脅不容忽視，今次局長「因病掛冠」，再次喚醒男士們對這個「無聲殺手」的關注。

