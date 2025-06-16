染髮危機｜女子頻繁染髮致腎炎 全身出紫班屙啡色尿 醫生警告2種顏色避染
浙江杭州市一名20歲女子小琳（化名），因追求時尚與偶像的髮型風格，連續兩年每月漂染頭髮。近日，她突然出現全身紫斑及尿液變成咖啡色的情況，緊急就醫後被診斷為「紫癜性腎炎」。這是一種過敏性紫癜常見的腎臟併發症，若不及時治療，可能導致腎衰竭甚至危及生命。醫生認為染髮可能是過敏源，為了控制病情，她不得不剃光頭進行治療。
女子頻繁染髮致腎炎 嚴重可致腎衰竭
綜合內地傳媒報道，浙江杭州市一名20歲女子在社交平台上薄有名氣，為保形象新鮮而經常染髮，不僅每月補染髮根還定期更換髮色，最高紀錄曾單次漂白三次。她使用護色洗頭水並堅持每月染髮，持續了將近2年。然而，在一次使用紫色染劑後僅三天，事主她的雙腿開始出現紫斑，並在一周內迅速蔓延至全身，伴隨腹痛、關節腫痛及咖啡色尿液，才意識到情況的嚴重性。
杭州市第一人民醫院表示，事主入院時雙腿、背腹出現大片對稱性紫癜，經檢查確診為紫癜性腎炎，腎功能異常、尿蛋白陽性。院方採用糖皮質激素、免疫抑制劑及抗過敏藥物進行治療，並建議剃頭髮以遠離致敏源。經過4星期治療後紫癜總算逐漸消退，最終順利出院。
醫生提醒，染髮劑中的化學成分具有強烈的致敏性，可能經由頭皮微損進入血液，引發I型（即時型）與III型（免疫複合物型）超敏反應。雖然並非每位染髮者都會出現過敏，但頻繁染髮、使用劣質產品及過敏體質者風險極高。近年來，染髮導致過敏性紫癜與腎炎的病例有年輕化趨勢，相關案例逐年上升。
2種染髮顏色應避免
消委會曾檢測市面永久性染髮劑，發現6成染髮劑含致敏物質或重金屬，其中的對苯二胺（PPD）、間苯二胺（MPD）及甲苯-2,5-二胺（PTD）均屬皮膚致敏物（第一類），其中的MPD更含禁用可導致基因發生永久性突變物質。
台灣外科醫生江坤俊曾指出，染髮宜淺色，避開黑色及深褐色，因為深色的染劑一般含較多的對苯二胺（PPD），該物質被WHO列為三級致癌物，而且深色染劑重金屬含量通常較高。
6大染髮安全貼士
綜合消委會、陳俊宇醫生、江坤俊醫生的分享，以下是一些安全地使用染髮劑的建議：
1.避開易致敏成分
自行染髮時應注意染髮劑包裝上的成分，若已知自己對某些物質過敏，則應避免選擇含有相關成分的產品。而永久性染髮劑通常含有氨和過氧化氫等化學物質，有可能導致過敏反應並損害頭髮表層。另外，染髮前建議先進行皮膚敏感測試，以降低因染髮可能引起的健康風險。
現今染髮劑配方持續在修改，芳香胺比例降低，但有些便宜的染髮劑擔心仍是使用傳統模式低成本的配方，應盡量避免購買過於便宜的染髮劑。
2.頭皮有傷口不宜染髮
在一般情況下，高含菌量的染髮產品不一定會對身體造成不良影響，但如果在使用時頭皮有傷口或產品不慎濺入眼睛，則可能引發過敏反應甚至炎症。
如果皮膚有濕疹、頭皮癢或有破損，應避免進行染髮；蠶豆症患者應避免使用含有海娜成分的草本染髮粉，以免引發嚴重的溶血反應。
3.染髮前的3天內忌抓頭皮
染髮前10天內避免燙髮，因為燙髮過程中的蒸氣會使頭皮毛孔打開，隨後染髮可能會增加染髮劑的吸收機會。
為了防止染髮劑中的酚和芳香胺直接接觸頭皮，建議在染髮前的3天內，即使頭皮感到癢也應避免抓撓，否則可能會造成傷口，使染髮時化學物質更易被吸收。
4.有灼熱感即停
如感到痕癢或有灼熱感，應立即用清水沖洗並暫停使用。
5.染髮後洗頭及多飲水
染髮後徹底清潔頭皮，有助去除殘留化學物質、減少過敏風險等。
由於苯酚和芳香胺主要通過腎臟代謝，多喝水有助於加速這些化學物質的排出。染髮後的幾天內要多喝水
6.染髮宜相隔至少3個月
至於染髮頻率，則應控制在相隔至少3個月。