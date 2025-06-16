染髮危機｜女子頻繁染髮致腎炎 全身出紫班屙啡色尿 醫生警告2種顏色避染

錯誤染髮後果嚴重！內地一名女子為追求形象多變，於2年來幾乎每月漂染頭髮，至近日突然發現全身出紫斑及尿液變咖，求醫後揭發罹患腎炎，情況嚴重可引致腎衰竭甚至致命。有醫生就提醒，染髮可以是致敏源頭，可引致多種嚴重疾病，提醒大眾勿忽略染髮安全。

