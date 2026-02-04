毒番薯｜央視踢爆「毒番薯」流入全國 不法農戶偷用劇毒農藥 專家教分辨法3種情況不應食

冬天不少人都愛食熱辣辣的煨番薯，貪其香甜又暖胃。不過大家在挑選番薯時切勿只求外表光鮮，否則隨時將劇毒食落肚。央視財經節目近日踢爆，內地雲南、湖北等多個番薯產區有黑心農戶為了令番薯外觀光滑、無蟲蛀，違規使用已被禁用的劇毒農藥。據報該批「毒番薯」已流入全國20多個省份，情況令人憂慮。

