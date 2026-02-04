毒番薯｜央視踢爆「毒番薯」流入全國 不法農戶偷用劇毒農藥 專家教分辨法3種情況不應食
冬天不少人都愛食熱辣辣的煨番薯，貪其香甜又暖胃。不過大家在挑選番薯時切勿只求外表光鮮，否則隨時將劇毒食落肚。央視財經節目近日踢爆，內地雲南、湖北等多個番薯產區有黑心農戶為了令番薯外觀光滑、無蟲蛀，違規使用已被禁用的劇毒農藥。據報該批「毒番薯」已流入全國20多個省份，情況令人憂慮。
毒藥種出「靚番薯」 成本低3倍兼賣相好
據央視《財經調查》報道，有內地不良農戶為節省成本及提升番薯「賣相」，使用被禁止的農藥為番薯除蟲；報道指有農戶透露，使用正規低毒農藥需噴灑3次才能除蟲，但使用劇毒的「甲拌磷」，只需噴1次即見效，成本足足平3倍。
此外，這些毒農藥能令番薯表皮變得極度光滑、色澤鮮艷且完全無蟲蛀痕跡。諷刺的是市面上這些「零瑕疵」的毒番薯，往往比自然帶有蟲眼的正常番薯更受歡迎，售價亦更高。
為了賺錢，有黑心農戶選擇在夜間偷偷噴藥，並將空藥瓶隨意棄置田間。有商家更會將禁藥更換包裝、隱藏成分，只以「熟客」方式暗中批發，形成一條難以追查的隱蔽產業鏈。
拆解兩大劇毒 水洗唔甩 少量可殺人
是次被揭發的兩款違禁農藥，毒性之強令人咋舌：
甲拌磷 (Phorate)
- 毒性：被國際癌症研究機構列為 2B類致癌物。
- 特性：屬於「內吸式農藥」，能滲透至農作物果肉內部。專家警告，單靠削皮、清洗或烹煮均難以徹底去除。
- 危害：長期攝入會對神經系統、肝臟及腎臟造成不可逆轉的損害。
克百威 (Carbofuran)
- 毒性：屬於高毒氨基甲酸酯類農藥。
- 危害：毒性極強，成人只需攝取約 0.08克（約一粒綠豆大小）已可致命。
專家教路教自保原則 3種情況不可食
面對毒番薯危機，消費者應如何自保？專家提醒，切勿盲目追求表皮光滑、顏色鮮艷的蔬果，外表太完美的農產品反而可能殘留更多藥劑。
此外，台灣農糧署亦曾教路，番薯出現以下3種情況時絕不能食用：
- 有小黑洞（蟲蛀）： 若表皮有小黑洞並伴隨惡臭或苦味，代表已被甘藷蟻象幼蟲鑽食，內部可能已發黑變壞。
- 發霉： 若出現凹陷圓褐色病斑或白色菌絲，即已感染真菌（如白絹病），菌絲可能已深入內部，腐爛發臭，不可食用。
- 異味： 任何帶有腐爛臭味的番薯，均應直接丟棄。
安心小貼士： 若番薯只是發芽，切除發芽部位後仍可食用（口感會變差）；切開後若流出白汁，則是正常的抗氧化物質，對健康無害，可放心食用。
圖片來源：網上圖片