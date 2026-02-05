港大研究｜研究揭晚期照顧溝通不足 逾九成病人想參與臨終醫療安排
新法賦法律效力 研究指文件不足以取代對話
《維持生命治療的預作決定條例》將於2026年5月生效，是本港首項正式賦予預設醫療指示法律效力的法例，讓市民可預先訂明是否接受心肺復甦等維持生命治療，同時為依指示行事的醫護人員提供法律保障。
不過，港大醫學院研究人員指出，法律文件本身並不能取代深入而具意義的醫患對話。研究計劃負責人、港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床助理教授阮君毓醫生表示，預設醫療指示僅為一份文件，真正對病人有意義的是有效的對話。透過預設照顧計劃的溝通過程，可助醫護了解病人在其生命晚期最看重的價值與取向。
分析137宗真實個案 溝通質素有待提升
研究團隊首次將「預設照顧計劃溝通評估工具」應用於臨床環境，分析來自本港五間醫院及一所社區寧養服務機構的137段醫療諮詢錄音，對象包括晚期癌症或慢性腎病患者及其家屬。
結果顯示，該工具能可靠評估醫護人員在預設照顧計劃討論中的溝通表現，其評分亦與病人及家屬對溝通質素的主觀感受相符，證實可作為培訓及評核框架。相關研究成果已刊於國際期刊《Palliative Medicine》。
逾九成病人期望參與決策
研究亦發現，超過九成受訪病人希望主動參與未來醫療護理的決策，與社會普遍認為「病人傾向將決定交由家屬或醫生」的印象不符。然而，實際對話中，涉及病人核心價值觀的討論卻相對不足。研究顯示，雖然醫生在解釋病情及展現同理心方面表現理想，但較少深入探討病人對生活質素、尊嚴及人生目標的看法。
研究歸納多項溝通缺口，包括：
- 不足5%的對話有討論由誰擔任病人的決策代理人；
- 雖然約七成對話提及病人對治療的恐懼與憂慮，但僅三成觸及非醫療層面的價值取向，例如與家人相處的重要性；
- 少於三分之一個案的治療建議，能清楚連結病人表達過的價值觀。
阮君毓醫生指出，這套評估工具可填補法例與臨床實踐之間的缺口。透過相關訓練，醫生不再局限於按表格或清單處理，而是展開更具意義、以病人為本的對話，提升臨終護理的質素。
倡以評估工具作培訓框架 引入人工智能輔助
研究第一作者朱峻瑋醫生表示，研究讓他重新理解臨終溝通的核心意義，不僅在於解釋治療選項，更重要的是了解病人最重視甚麼，並及早釐清一旦病人失去決策能力，誰可以代為表達其意願。
研究團隊未來計劃把評估工具納入醫護培訓，並探索利用人工智能技術，為醫生提供可反覆練習、貼近真實情境的溝通訓練。阮醫生指出，在本港紓緩治療專才及資深導師不足的情況下，人工智能有助擴大培訓規模，提升醫護進行具同理心、以病人價值為本對話的能力。