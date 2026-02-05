港大研究｜研究揭晚期照顧溝通不足 逾九成病人想參與臨終醫療安排

香港即將實施賦予「預設醫療指示」法律效力的新法例，讓市民可按個人意願安排臨終醫療護理。港大醫學院今日（5日）公布研究指，現行晚期照顧中，醫生、病人及家屬之間的溝通仍存在明顯不足，單靠法律文件難以確保病人真正獲得以其價值觀為本的照顧。研究團隊因此開發並驗證一項全新的「預設照顧計劃溝通評估工具」，並呼籲在推行新法例的同時，系統性加強醫護人員的臨終溝通培訓。

