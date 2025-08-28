港大研究｜首創類器官抗體檢測平台 精準評估疫苗效能 助FDA推動藥物研發新模式
平台或成新一代「金標準」
團隊指出，現行細胞系測試未能全面反映抗體在人體內的實際效果。參與這項研究的團隊成員、傳染病學講座教授兼霍英東基金教授（傳染病學）袁國勇教授表示，呼吸道類器官平台可更準確評估中和抗體的臨床療效，為治療和疫苗開發提供更可靠依據，期望這項成果能成為未來評估呼吸道病毒抗體和疫苗的新一代「金標準」。
研究以VIR-7831抗體藥為例，傳統細胞測試未能顯示顯著療效，FDA曾因此撤回其臨床使用。但臨床數據顯示該藥能降低Omicron變異株感染者重症和死亡風險。在港大類器官平台的測試中，VIR-7831展現出與臨床一致的抗病毒活性，突顯新平台的準確性。
呼吸道類器官平台成效顯著
研究團隊早於2017年已與荷蘭Hubrecht研究所合作，成功建立源自肺幹細胞及鼻腔細胞的呼吸道類器官培養系統，模擬呼吸道上皮結構與功能。經多年優化，團隊現已能大規模製備鼻黏膜、氣道及肺泡類器官，為呼吸道疾病研究及藥物研發提供重要工具，並先後於2023及2025年獲日內瓦國際發明展金獎。
研究人員指出，類器官中病毒受體和蛋白酶的組成更貼近人體生理環境，能準確預測藥物在人體內的真實表現，突破傳統細胞模型局限。
FDA倡議推廣類器官應用
美國食品及藥物管理局（FDA）今年4月宣布重大政策轉變，鼓勵採用類器官技術取代動物實驗，計劃於三至五年內逐步取消動物試驗的強制要求。微⽣物學系助理教授周婕教授表示，類器官平台可為抗病毒藥物與疫苗開發提供更高效的評估工具，推動臨床前研究新模式。
免疫學與免疫治療系主任杜啟泓教授強調，這一技術不僅能提升患者治療效果，亦將推動科學進展，為公共健康帶來長遠貢獻。研究成果已獲《美國國家科學院院刊》（PNAS）刊登，並有助FDA加快推動類器官技術應用，改變藥物研發模式。
