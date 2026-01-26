港大研發鼻噴疫苗一針多重防護 由新冠到普通傷風防多種冠狀病毒

港大醫學院研究團隊今日（26日）公布，研發出一種新型減毒活疫苗候選株「cb1」，只需單次經鼻內給藥，便可對多種乙型冠狀病毒產生廣泛免疫反應。研究顯示，該疫苗不但可有效預防重症，在動物模型中更能截斷病毒傳播，為應對未來可能出現的冠狀病毒威脅提供具潛力的防疫新方向。相關研究成果已發表於《美國國家科學院院刊》。

