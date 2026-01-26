港大研究 鼻噴疫苗 港大研發鼻噴疫苗一針多重防護 由新冠到普通傷風防多種冠狀病毒

港大醫學院研究團隊今日（26日）公布，研發出一種新型減毒活疫苗候選株「cb1」，只需單次經鼻內給藥，便可對多種乙型冠狀病毒產生廣泛免疫反應。研究顯示，該疫苗不但可有效預防重症，在動物模型中更能截斷病毒傳播，為應對未來可能出現的冠狀病毒威脅提供具潛力的防疫新方向。相關研究成果已發表於《美國國家科學院院刊》。

四大特點兼顧個人與社區防護

研究團隊指出，cb1疫苗採用「密碼子使用偏好」的理性減毒策略，與現時主要針對刺突蛋白、需不斷更新以應對變異株的疫苗不同。該方法在不改變病毒蛋白氨基酸序列的情況下，降低病毒毒力至安全水平，同時保留完整的病毒蛋白結構，讓免疫系統接觸更全面的冠狀病毒抗原，從而建立更廣泛及持久的免疫保護。

研究顯示，單劑量cb1疫苗在多個動物模型中展現顯著效果：

廣泛保護力：單劑量的cb1疫苗為小鼠提供全面保護，使其能抵禦病毒的致命性攻擊，包括原始的新冠病毒、近期Omicron變異株（EG.5、JN.1）、「沙士」病毒株，以及引發普通傷風的乙型人類冠狀病毒OC43株。

截斷傳播鏈：在倉鼠模型中，接種疫苗完全阻截新冠病毒通過空氣中較微細的飛沫或呼氣粒子（即氣溶膠）或直接接觸的途徑將病毒傳播給未受感染動物。這是目前大多數肌肉注射疫苗所缺乏的關鍵特性。

強大持久的免疫力：cb1疫苗能在全身系統及黏膜組織中，激發強效的中和抗體及強力的T細胞免疫反應。

克服免疫印記：在曾接種傳統疫苗（如滅活疫苗或mRNA疫苗）的動物中，使用cb1作為加強劑能擴大抗體的保護範圍，覆蓋更多不同的冠狀病毒，這證明cb1能增強並更新動物現有的免疫力。

港大研究 鼻噴疫苗 cb1疫苗平台證明單次鼻內給藥的疫苗即可提供廣泛的免疫力，或可抵禦當前及未來出現的乙型冠狀病毒，而無需頻繁更新疫苗以維持免疫防護。（圖片來源：港大醫學院）
cb1疫苗平台證明單次鼻內給藥的疫苗即可提供廣泛的免疫力，或可抵禦當前及未來出現的乙型冠狀病毒，而無需頻繁更新疫苗以維持免疫防護。（圖片來源：港大醫學院）

具通用疫苗潛力 阻截傳播成關鍵

港大醫學院公共衞生學院公共衞生病毒學講座教授潘烈文表示，研究所採用的密碼子優化策略，能在不改變任何氨基酸的情況下，大幅削弱病毒毒性，使疫苗仍具足夠複製能力以全面訓練免疫系統，但不會引發疾病。他指出，疫苗的保護範圍涵蓋多種乙型冠狀病毒，為研發通用冠狀病毒疫苗帶來重要啟示。

港大醫學院的榮休教授兼名譽臨床教授裴偉士教授補充，cb1疫苗在阻截病毒傳播方面的表現是一項重大突破。透過在呼吸道誘導強大的黏膜免疫反應，疫苗不僅可保護個人，亦有助切斷社區內的傳播鏈，對控制未來疫情爆發以至大流行具有重要意義。

單次鼻內接種　應對未來變異威脅

研究團隊指出，新冠病毒持續出現變異，加上動物冠狀病毒帶來的人畜共患風險，突顯對具廣泛保護力疫苗的迫切需求。cb1疫苗只需單次鼻內給藥，便可對多種現存及潛在出現的乙型冠狀病毒提供免疫防護，未來或有助減少頻繁更新疫苗的需要，為長遠防疫策略提供新選項。

港大研究 鼻噴疫苗 港大醫學院研發的新疫苗採用密碼子去優化策略，在不改變任何一個氨基酸的情況下，大幅削弱病毒毒性。研究由潘烈文教授（左二）領導，團隊成員包括（左起）顧豪高博士、特尼格爾博士及錢永康博士。（圖片來源：港大醫學院）
港大醫學院研發的新疫苗採用密碼子去優化策略，在不改變任何一個氨基酸的情況下，大幅削弱病毒毒性。研究由潘烈文教授（左二）領導，團隊成員包括（左起）顧豪高博士、特尼格爾博士及錢永康博士。（圖片來源：港大醫學院）

圖片來源：港大醫學院

