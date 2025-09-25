世界藥劑師日｜港大藥學系強調藥劑師角色 強化基層醫療及慢病管理
港大醫學院藥理及藥劑學系今日（9月25日）響應「2025年世界藥劑師日」，以「想健康．想想藥劑師」為主題，重申藥劑師在醫療團隊中的重要角色，並呼應政府《基層醫療藍圖》，推動藥劑師在應對人口老化及慢性病負擔方面發揮更大作用。港大藥學系表示，將持續培訓專業藥劑師，強化與醫療同業合作，提升市民健康水平與生活質素。
培訓藥劑師 應對社會醫療需求
藥學系指出，藥劑師是醫療系統的重要人力資源。為配合社會需求，該系多年來提供多元藥劑師課程及持續專業發展活動，涵蓋藥物教育、藥物諮詢及社區藥房服務，並加強基層醫療相關培訓，確保市民可獲得更適切的服務。
強化跨專業合作 推動公共衞生
藥學系設立疫苗注射培訓課程，讓藥劑師能在醫生處方及監督下，安全地提供流感疫苗接種服務。課程由醫生及護士共同設計與指導，強調以病人安全為首要考慮。藥學系強調，基層醫療的成功有賴醫生、護士、藥劑師及其他專業協作，共建服務網絡。透過團隊合作，不僅能支持慢性病患者及推廣預防性醫療，長遠更能提升公共衞生成效。
藥學系表示，藉「世界藥劑師日」肯定藥劑師的專業精神，及其在香港醫療系統中不可或缺的角色。隨着《施政報告》提出「社區藥物名冊」及「社區藥房計劃」，藥劑師將積極參與相關工作，尤其在慢性病管理方面發揮專業。藥學系強調，會持續培育和裝備藥劑師，並與各醫療專業通力合作，為市民提供安全、可靠及有效的醫療服務。