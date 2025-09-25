世界藥劑師日｜港大藥學系強調藥劑師角色　強化基層醫療及慢病管理

港大醫學院藥理及藥劑學系今日（9月25日）響應「2025年世界藥劑師日」，以「想健康．想想藥劑師」為主題，重申藥劑師在醫療團隊中的重要角色，並呼應政府《基層醫療藍圖》，推動藥劑師在應對人口老化及慢性病負擔方面發揮更大作用。港大藥學系表示，將持續培訓專業藥劑師，強化與醫療同業合作，提升市民健康水平與生活質素。

