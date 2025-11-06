膽囊瘜肉：無症狀的隱形危機，何時需要手術切除？

大家經常聽說鼻、胃和大腸會長瘜肉。所謂瘜肉，是指從黏膜層向外凸出的增生組織，而膽囊內壁黏膜也是瘜肉容易出現的部位。膽囊瘜肉在初期通常體積較小且沒有症狀，但隨著瘜肉逐漸變大，可能已發生細胞病變，若未能及時治療，可能演變成死亡率高的膽囊癌。

