心肌梗塞｜30歲男冬天打邊爐心肌梗塞險死 醫揭2大致命因素1類醬料高危

寒流襲港，不少市民都愛「打邊爐」暖身，但不當的打邊爐習慣其實暗藏奪命風險。台灣一名30多歲男子在享用火鍋後，突發心肌梗塞直接倒地，險些送命。有專科醫生警告，冬天打邊爐時若忽略兩大關鍵事項，恐大幅增加致命風險。

