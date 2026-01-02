心肌梗塞｜30歲男冬天打邊爐心肌梗塞險死 醫揭2大致命因素1類醬料高危
寒流襲港，不少市民都愛「打邊爐」暖身，但不當的打邊爐習慣其實暗藏奪命風險。台灣一名30多歲男子在享用火鍋後，突發心肌梗塞直接倒地，險些送命。有專科醫生警告，冬天打邊爐時若忽略兩大關鍵事項，恐大幅增加致命風險。
30歲壯男打邊爐後倒地 突發心肌梗塞險喪命
心臟內科醫生陳冠任曾於健康節目《健康晚點名》分享了一宗病例。事主為一名30多歲的年輕男子，趁著寒流侵襲的日子去吃火鍋取暖。豈料當他吃完一踏出火鍋店門口，隨即感到胸悶不適，未幾更因突發性心肌梗塞而倒地，當場失去呼吸和心跳。幸好被緊急送院搶救，最終才撿回一命。
忽略2大保命關鍵 溫差與重口味成元兇
陳冠任醫生坦言，類似的病例其實屢見不鮮。他特別提醒大眾，在寒冷天氣下打邊爐必須注意以下兩件事，以防引發心血管危機：
1.慎防溫差衝擊血管
用餐後離開室內時，必須做足保暖措施。陳醫生解釋，吃鍋物雖可令身體暖和，特別是喝了酒的人體溫會更高，但室外氣溫極低，當人體由溫暖的室內踏出戶外，瞬間溫差太大，極可能導致血管發生痙攣或劇烈收縮，誘發心臟病發。
2.避開高鈉高糖陷阱
飲食太油膩、太鹹和太甜，均可能引致「三高」。建議盡量避免蘸點重口味的醬料，因其往往隱藏高鈉高糖；同時，湯底也不宜喝太多，以免攝取過量油脂與鹽分。
醫生教路健康食法 必食4類護心食材
雖然打邊爐有風險，但陳醫生補充，只要選對食材，一樣可以食得健康。他建議大眾可多攝取以下幾類「護心」食物：
- 白肉代替紅肉：建議選擇魚肉和雞肉作火鍋配料，相比起牛羊等紅肉，白肉對心血管的負擔較小，更為健康。
- 深綠色蔬菜：例如茼蒿（唐生菜/皇帝菜）和菠菜，這類蔬菜富含鉀離子，有助身體排出多餘的鈉，維持血壓穩定。
香港每年有多少人死於心源性猝死？
根據資料，香港每年約有2190人死於心源性猝死，即平均每天約有6人。心臟病是香港第二號殺手，每年約有6000多人死於心臟病，其中約三分一是死於心源性猝死，而且近年心臟病有年輕化趨勢，30至50歲患者較10年前上升30%。
哪些人屬於心源性猝死的高危群組？
心臟猝死的高風險族群主要包括以下幾類：
- 有心臟病史（如心肌梗塞、隱性冠心病、心臟衰竭、心肌病變等）
- 有遺傳性心律不整或家族中有早發性猝死病史
- 長期吸煙、酗酒、高血壓、高血脂、肥胖、糖尿病患者
- 長期處於高壓力、過勞狀態
哪些常見原因會導致心源性猝死？
心源性猝死的其中一個主要原因是心臟的傳導系統（猶如心臟的電路板）出現問題，而最常見為心室性心跳過速（VT）或心室顫動（VF），導致心跳率由正常的每分鐘60至80次，暴升至每分超過200次，令心臟無法有效泵出血液。引致VT和VF的常見原因包括心肌梗塞、隱性冠心病、心肌病、心律疾病、以及電解質失衡等。