牙醫荒｜政府牙醫流失率飆至12.7% 七成辭職屬「新血」空缺破百人
實際空缺達104人 離職潮集中「新生代」
局方最新數據顯示，截至去年12月1日，衞生署牙科醫生實際在職人數僅為267人，較編制的371人大幅短缺104人，在職人數創下近三年新高。25/26年度的流失率為12.7%，較上一年度的9.3%顯著惡化；辭職人數更由上一年度的7人，激增近三倍至26人。
若仔細分析辭職者的年齡分布，會發現「年輕化」流失極為嚴重。在26名辭職牙醫中，多達19人為35歲或以下，佔整體約73%；36至45歲的中層牙醫佔5人，46至55歲則有2人。數據亦顯示，絕大部分辭職者的服務年資均在10年或以下。這反映公營機構難以挽留剛完成培訓或處於事業衝刺期的年輕牙醫，他們在累積數年經驗後，往往傾向轉投薪酬待遇更優厚的私營市場。
19名非本地牙醫獲批 近半數投身港大教學
為紓緩燃眉之急，政府於2024年7月通過修訂《牙醫註冊條例》，開放新途徑引入非本地培訓牙醫。衞生署隨即展開全球招聘，共接獲超過90份申請。截至2025年底，牙管會共接獲22宗「有限度註冊」申請，當中19宗獲批。
值得留意的是，這批生力軍並非全數投入衞生署的前線服務。在19名獲批的非本地牙醫中，11人獲衞生署聘用，其餘8人則受聘於香港大學。在來源地方面，獲批牙醫背景多元，當中來自內地及英國的各佔7人，馬來西亞佔2人，其餘分別來自捷克、法國及南非。
首批外援懂粵語 已派駐街症診所
首批非本地培訓牙醫已於2025年第一季正式履新，其中三位在去年2月獲批的牙醫已於3月抵港，他們分別在內地及海外院校畢業，並曾於內地、英國及澳洲執業。衞生署曾指該批新同事均「熟諳粵語」，且已接受為期一星期的入職培訓，涵蓋感染控制及病歷系統操作等實務內容，已被派駐至設有牙科街症服務的政府牙科診所，直接為公眾提供服務，紓緩基層市民「輪街症」的壓力。
擴大培訓學額 牙科治療師成新力軍
除了引入牙醫，政府亦著手擴充「牙科護理專業人員」（前稱牙科輔助人員）的團隊，以分擔牙醫的工作。政府宣布，自2025/26學年起，牙齒衞生員和牙科治療師的培訓學額將增至220個。
截至去年底，全港共有682名登記牙齒衞生員，而衞生署則有238名牙科治療師。首批獲衞生署全額學費資助的15名牙科治療師及6名牙齒衞生員，已於2024年下半年畢業。當中，15名牙科治療師在完成一年服務期後全數留任，繼續在學童牙科保健診所服務；其餘6名牙齒衞生員則有一半在衞生署診所工作，另一半在指定非政府機構服務。隨着法例修訂，這批專業人員日後可在牙醫的指示下，更獨立地執行洗牙及預防性護理工作，有助釋放牙醫人手專注處理複雜病症。
雖然引入外援及增加培訓學額的措施已初見成效，但面對逾百人的編制空缺及雙位數的流失率，公營牙科服務短期內仍難以完全回復至理想水平。在人手尚未充足前，不少港人選擇北上深圳求醫，貪其收費便宜且預約方便。政府未來如何透過改善公營牙醫的晉升階梯及工作環境，以挽留本地培訓的年輕人才，將是能否長遠解決「牙醫荒」的關鍵。
