牙醫荒｜政府牙醫流失率飆至12.7%　七成辭職屬「新血」空缺破百人

香港公營牙科服務「牙醫荒」情況持續惡化。儘管政府已修例引入非本地培訓牙醫，但根據醫務及衞生局向立法會提交的最新數據，2025/26年度衞生署牙醫流失率不跌反升，達12.7%。在職牙醫人數較編制少逾百人，年輕牙醫離職比例更高達七成。面對嚴峻的人手缺口，當局除了加快引入外援，亦大幅增加牙科護理專業人員的培訓學額，試圖從多方面填補服務斷層。

