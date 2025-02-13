醫生染菌亡｜猝逝醫生出身醫護世家 盡任心重每日加班至9-10時 放假仍心繫病人同事表痛惜
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瑪嘉烈醫院日前發生懷疑食物中毒事故，多名腫瘤科醫生感染產志賀毒素大腸桿菌，其中一名年約30歲醫生發病後入院，其後不足24小內身亡，不幸遭遇叫人惋惜。有同院醫護人員透露，指事主出身醫護世家，為人有責任心，不惜犧牲私人時間亦會盡力照顧病人，對這位好醫生離世感難過。
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診症期間發病 迅速惡化入院不足24小時離世
有熟悉該位不幸身故醫生的護士向本地傳媒透露，指事發時事主正於門診診症，出現身體不適後很快已神志不清，其後失去意識，被送往急症室時情況已相當惡劣，未幾已然病逝。
病逝醫生出身醫護世家 通過腫瘤科考試不足1年
據報事主出身醫護世家，亦為家中獨兒子。護士讚揚他做事非常有責任心，幾乎每日都會加班至晚上9、10時；為讓病人儘快接受電療，即使自己放假都會回到醫院「畫CT（電腦掃描）圖」。該護士又指事主剛於去年7月通過腫瘤科專科考試，未料事隔不足一年就因病離世，對其遭遇感惋惜。
對於有報道指事主近期曾訪日本，該護士澄清事主曾於去年12日遊日而非「近期」。據衞生防護中心資料，產志賀毒素大腸桿菌感染潛伏期為3至8日，一般3至4日。
群組涉3名醫生 袁國勇提醒勿濫用抗生素
瑪嘉烈醫院日前爆發懷疑產志賀毒素大腸桿菌感染群組，涉及3名瑪嘉烈醫院腫瘤科醫生。3人分別於2月4日、6日及10日發病，病徵包括發燒、腹痛、腹瀉等。其中1名醫生於4日發病、6日入院，並於7日離世。
對於為何3名涉事醫生之中，只有1人的糞便樣本對產志賀毒素大腸桿菌檢測呈陽性，香港大學微生物學系傳染病學講座教授袁國勇昨日（12日）在一個電台節目解釋，懷疑涉事醫生是服用抗生素後才留大便化驗故未能驗出。他又呼籲醫管局人員如有肚瀉情況，亦不應隨便服用抗生素，否則有機會令病情更嚴重。
袁國勇又指產志賀毒素大腸桿菌不會透過空氣傳播，感染源頭一般為食物或水污染，病菌在較乾燥環境下亦不易生存，再加上醫院定時消毒，相信醫院病人受感染的機會不大。
關鍵詞產志賀毒素大腸桿菌