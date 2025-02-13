醫生染菌亡｜猝逝醫生出身醫護世家 盡任心重每日加班至9-10時 放假仍心繫病人同事表痛惜

瑪嘉烈醫院日前發生懷疑食物中毒事故，多名腫瘤科醫生感染產志賀毒素大腸桿菌，其中一名年約30歲醫生發病後入院，其後不足24小內身亡，不幸遭遇叫人惋惜。有同院醫護人員透露，指事主出身醫護世家，為人有責任心，不惜犧牲私人時間亦會盡力照顧病人，對這位好醫生離世感難過。

