心理健康｜負面情緒長期累積 恐增8種癌症風險 5類食物改善心情擺脫負能量

面對嚴重災難，有負面情緒屬人之常情，但如果長期承受精神壓力或焦慮，情況嚴重者甚至可能增加多種癌症風險。台灣營養師高敏敏指出，長期累積負面情緒會導致免疫力失衡，甚至增加患癌風險。她列舉了8種與情緒息息相關的癌症，提醒大眾切勿忽視心理健康。

