心理健康｜負面情緒長期累積 恐增8種癌症風險 5類食物改善心情擺脫負能量
面對嚴重災難，有負面情緒屬人之常情，但如果長期承受精神壓力或焦慮，情況嚴重者甚至可能增加多種癌症風險。台灣營養師高敏敏指出，長期累積負面情緒會導致免疫力失衡，甚至增加患癌風險。她列舉了8種與情緒息息相關的癌症，提醒大眾切勿忽視心理健康。
8大癌症與情緒掛鉤 責任感太重易傷甲狀腺
台灣營養師高敏敏在社交平台發文提醒，長期累積壞情緒絕對不利健康，呼籲大家面對負面情緒時切勿獨自承受，儘量爭取放鬆機會。以下為8種容易因情緒壓抑而誘發的癌症：
1.甲狀腺癌
患者個性通常較為繃緊、容易焦慮且責任感極重，內心經常陷入想做卻力不從心的糾結之中。
2.胃癌
若無法適當宣洩憤怒或委屈，久而久之會形成「情緒消化不良」，演變成巨大的壓力來源。
3.大腸直腸癌
壞情緒若難以消化，長期壓抑在心底，累積的壓力亦會直接影響腸道健康。
4.女性乳癌
多見於在親情或人際關係中常有衝突者，這類人士易將委屈藏在心裡，令身心長期處於繃緊狀態。
5.淋巴癌
源於缺乏安全感及自信，容易感到焦慮及害怕被否定。當心理失去穩定感，身體亦會隨之緊張。
6.肝癌
對失去感到不安，害怕匱乏空缺，總是擔憂資源不足，導致情緒長期繃緊。
7.胰臟癌
多與家庭相關的未解情緒衝突有關，內心的矛盾令壓力持續發酵。
8.肺癌
對生活巨變或生死議題心存恐懼，長期處於焦慮或壓力之中，常有無力感及情緒上的窒息感。
攝取關鍵營養素 5類食物助改善心情
要在日常生活中重拾心情平衡，高敏敏建議可透過攝取特定的營養素來輔助。以下5類食物有助穩定情緒：
- 全穀與堅果類（糙米、燕麥、腰果、核桃）：提供維他命B群、鎂及色胺酸，有助能量代謝及促進血清素生成。
- 乳製品與乳酪：能補充色胺酸及益生菌，有助調整腸道菌叢生態，提升好心情。
- 深綠色蔬菜（芥蘭、菠菜）：富含鎂與葉酸，能有助舒緩壓力荷爾蒙，穩定神經系統。
- 香蕉及黑朱古力：含有豐富的可可多酚與維他命B6，可促進快樂荷爾蒙分泌。
- 深海魚類（三文魚、鯖魚）：富含Omega-3脂肪酸，有助減少憂鬱焦慮，穩定情緒。