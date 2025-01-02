每日收工做1件事 40歲男勁減35磅逆轉糖尿 醫生：每日10分鐘有效控血糖

不依賴食藥，糖尿病能否靠調整飲食和生活方式逆轉？一名40歲男子身形肥胖兼患糖尿，醫生多次建議他減肥卻屢勸不改。最後他聽從醫生建議，開始每日放工時做一件事，每日不過10分鐘，最終不僅成功減重35磅，糖尿病症狀也顯著改善。

