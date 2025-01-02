每日收工做1件事 40歲男勁減35磅逆轉糖尿 醫生：每日10分鐘有效控血糖
廣告
不依賴食藥，糖尿病能否靠調整飲食和生活方式逆轉？一名40歲男子身形肥胖兼患糖尿，醫生多次建議他減肥卻屢勸不改。最後他聽從醫生建議，開始每日放工時做一件事，每日不過10分鐘，最終不僅成功減重35磅，糖尿病症狀也顯著改善。
每日放工做1件事 打工仔減35磅逆轉糖尿
新陳代謝內分泌專科醫生李晨瑜在其Facebook專頁分享該個病例；該名40歲男子在確診糖尿病後，醫生建議他通過減肥和調整飲食來控制病情。然而，起初他並不願意改變飲食習慣，導致病情沒有明顯改善。直到2024年初覆診，李晨瑜驚訝發現他的體重減少了近10公斤（約22磅）。
堅持日行1萬步 醫生：每日10分鐘已有效
男病人對醫生透露，自己最近幾乎完全戒除過去最愛的生煎包、水餃等食物，並嚴格遵循糖尿病患者的飲食原則。除了飲食控制，他並未進行額外的運動，只是每天堅持步行一萬步。他指每日下班後都會從公司步行回家，這段路程大約需要一小時。通過改變飲食和生活習慣，他總共減重16公斤（約35磅），糖化血色素和胰島素阻抗等糖尿病指標也大幅改善。
李晨瑜醫生對此表示驚訝，並讚賞男子的毅力。她建議，一般人可以從飯後散步10至20分鐘開始，這樣可以幫助穩定飯後血糖，並提高胰島素的敏感度。
全港70萬糖尿病患者 每十人有1人中招
據醫管局資料，本港約有70萬名糖尿病患者，佔總人口約一成，即每10名港人便有一名糖尿病患者，數目明顯正急劇上升。發病率方面，年齡35歲以下人士當中有2%患上糖尿病。而年齡65歲以上的人士當中，更有超過20%患上糖尿病。
糖尿病大致可分為以下四類，成因亦略有不同：
- 1型糖尿病：以往稱為「胰島素倚賴型糖尿病」，與遺傳及自身免疫系統因素有關，令製造胰島素的細胞受到破壞，完全不能或製造極少量胰島素以提供身體所需。1型糖尿病患者以小孩及年青人居多，約佔糖尿病患者的3%。
- 2 型糖尿病：以往稱為「非胰島素倚賴型糖尿病」，佔所有糖尿病例超過九成。主要與不良飲食習慣、肥胖及缺乏運動等因素有關。身體細胞對胰島素產生抗拒，使細胞不能有效攝取及利用葡萄糖，導致過多糖份積存在血液。此類糖尿病較1型糖尿病有更高的遺傳傾向。
- 妊娠性糖尿病：主要是懷孕期間荷爾蒙分泌改變而引起，通常在產婦分娩後就會消失。近年有研究顯示，曾患上妊娠糖尿病之婦女，日後患上2型糖尿病的機會較高，所以曾患妊娠性糖尿病的婦女更應注意均衡飲食，以減低日後患病風險。
- 其他類型糖尿病：其發病導因有別於以上三種類型，包括某些遺傳病令身體胰島素分泌不足、其他由藥物或化學物品間接引發的病症(如胰臟炎)等。
以下類別人士有較高機會患上糖尿病
- 有患糖尿病的直系親屬
- 患有高血壓、高血脂人士
- 曾有妊娠糖尿病史或曾誕下過重嬰兒 (體重4公斤或以上) 的女士
- 體重肥胖人士(其體重指標BMI超過23)
- 中年(45歲或以上)人士等
部分糖尿病者在患病初期或會出現以下徵狀
- 經常口渴
- 小便頻密
- 感到飢餓
- 體重下降
- 容易疲倦
- 視力模糊
- 傷口不易癒合
- 皮膚痕癢，女性或會出現陰部發癢的情況
亦有部分患者可能沒有上述徵狀，因此建議定期檢查身體，避免延誤醫治。
圖片來源：網上圖片