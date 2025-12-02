糖尿病｜不靠食藥男子做1項簡單運動 3個月逆轉糖尿病 醫生拆解5大好處紓緩壓力護血管
糖尿病患者若想有效控制血糖，除改善飲食外不妨多做運動。台灣胸腔暨重症醫學科醫生黃軒指出，跑步流汗不僅是最簡單，更是預防細胞老化最有效的方法之一。他從醫學角度解釋，這類短期耐力運動能夠提升血清胰高血糖素（Glucagon)，這能激活胰島β細胞中AMPK信號，減輕胰島素抵抗β細胞衰老速度。
實測3個月見效 糖化血紅素回復正常
黃軒醫生日前在社交平台發文分享病例；一名糖尿病患者因擔憂自身血糖控制不理想，遂向醫生請教有沒有日常方法可以改善情況。當時黃醫生建議他多跑步，有助令血糖控制更平穩。
該名患者在相隔3個月後覆診，其時氣色明顯好轉，檢測結果更顯示其糖化血紅素已回復至正常水平。
逆轉細胞老化 修復胰島素功能
黃軒補充指，跑步流汗是預防細胞老化的最佳日常習慣，這對減緩二型糖尿病患者的生理老化尤為重要。他指糖尿病的一個顯著特徵就是細胞老化加速現象，例如端粒縮變短、線粒體DNA耗竭、膠原蛋白老化等問題。細胞老化會導致胰島素細胞組織，也完整性受損，甚至功能逐漸喪失。預防這種老化的最有效方法就是跑步運動。
運動不僅降糖 醫生拆解5大好處
除了能控制好血糖，黃軒亦整理出運動對糖尿病患者的5大益處：
- 改善胰島素敏感性：透過運動提高細胞對胰島素的敏感度，能緩解細胞老化速度，有效減少胰島素抗性，令血糖自然更趨穩定。
- 控制體重：運動能消耗熱量，有助減少體脂及控制體重，這對糖尿病患者而言至關重要。
- 保護心血管：運動有助降低血壓與膽固醇，從而減低患者因心血管疾病而猝死的風險。
- 提升心理健康：運動能紓緩壓力及焦慮，改善整體心理健康，令人精神為之一振。
- 降低血糖：運動有助肌肉細胞更有效地利用葡萄糖，直接達致降血糖效果。
堅持運動強心肺 調節代謝添活力
黃軒解釋，運動之所以能改善身體狀況，主因是它能促進全身血液循環，增強心肺功能，並透過消耗能量來調節代謝過程。此外，運動還能強化肌肉力量及耐力，改善身體整體機能；只要堅持定期運動，3個月後就會感到身心更健康。