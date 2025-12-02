糖尿病｜不靠食藥男子做1項簡單運動 3個月逆轉糖尿病 醫生拆解5大好處紓緩壓力護血管

糖尿病患者若想有效控制血糖，除改善飲食外不妨多做運動。台灣胸腔暨重症醫學科醫生黃軒指出，跑步流汗不僅是最簡單，更是預防細胞老化最有效的方法之一。他從醫學角度解釋，這類短期耐力運動能夠提升血清胰高血糖素（Glucagon)，這能激活胰島β細胞中AMPK信號，減輕胰島素抵抗β細胞衰老速度。

