高血壓｜2025最新高血壓指引 專家推薦降血壓6招 血壓升到幾多就算「高」？

高血壓不僅與心臟病和中風有密切關聯，還會影響腎臟功能及大腦健康。美國心臟協會（AHA）及美國心臟病學會（ACC）於上月（8日）發布全新的高血壓指引，是為2017年以來的首次重大更新。指引亦同時提出多項降血壓方法，其中1種飲食法特別受推崇。

