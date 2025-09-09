高血壓｜2025最新高血壓指引 專家推薦降血壓6招 血壓升到幾多就算「高」？
2025最新高血壓標準
新版指引延續了2017年的血壓分級標準，詳情如下：
- 正常血壓值：120/80mmHg
- 升高階段：120–129/80mmHg
- 高血壓第1期：130–139或80–89mmHg
- 高血壓第2期：≥140或≥90mmHg
降血壓6大建議
除指引外，有美國傳媒亦根據指引，綜合出多項有助高血壓患者降低血壓的重點，其具體做法包括：
1.及早用藥
新版指南建議，如經過3至6個月的生活方式調整（例如改變飲食、增加運動）仍無法將血壓降到理想範圍，醫生應考慮及早開始藥物治療。這次更新比過去的「觀察為主」做法更為積極，因為新的研究指出，高血壓與認知功能退化及失智症風險增加之間有明確關聯。
即使開始服藥，健康的生活方式仍然是治療的核心，藥物與運動、飲食等方式應該互相搭配，以提升整體控制效果。
2.限制鈉攝取量
新版指南再次強調「食太鹹」是血壓上升的主因之一。指引建議成人每日鈉攝取量應控制在2300毫克以下，亦即約一茶匙食鹽，理想值則為1500毫克。
要做到指引建議可從選擇天然食材做起；避免高鈉調味料（如味精、雞粉、醬油），外食時可主動要求少鹽或將醬汁分開，並嘗試使用含鉀鹽替代品或增加富含鉀的食物，如香蕉、番薯、菠菜或香菇等。
3.減少或直接戒飲酒
新版指南明確指出，酒精對血壓有不良影響；即使每日只飲一杯酒，長期仍然會令血壓逐漸升高。指引雖未建議禁酒，但就建議成年男性每日飲用酒精飲品不應超過兩杯，女性則不應超過1杯，當然如果可以完全戒酒，效果將更好。
4.控制壓力
除飲食外，管理壓力亦是該份指引的重點；壓力不僅影響情緒，長期亦會間接導致血壓升高。
新版指南鼓勵大眾透過運動、冥想、深呼吸、瑜伽等方式紓壓，同時建議維持每星期75至150分鐘運動，其中可包含快步行、踩單車、游泳等有氧運動，並搭配簡單的肌肉訓練，例如彈力帶運動或輕量啞鈴，幫助血壓更穩定。
5.減肥
對於超重或肥胖人士而言，其實只要減少5%體重，血壓就已經會明顯改善。指引表明毋須立刻瘦到標準體重，只需減少腰圍與脂肪就能減少心臟負擔。
在臨床上，許多醫生會建議搭配飲食調整、運動，必要時使用減重藥物（如GLP-1類藥物 Wegovy、Zepbound），甚至考慮接受減重手術選項，但重點是要經過醫生評估後再作決定。
6.採用DASH飲食法
DASH飲食法（得舒飲食法）是目前公認對血壓最有幫助的飲食模式，其特色是高纖、多蔬果、多全穀、多低脂乳製品，少紅肉與加工食品，並降低鹽分與糖分攝取。
具體的飲食方式包括以蒸煮為主的烹調方式、減少鹽與醬油、用番薯飯替代白飯，都是簡單又有效的落實方法。
掌握自身血壓意義重大
指引強調相比起降低血壓，充分掌握自身血壓情況其實更為重要；許多高血壓患者在早期並無明顯症狀，若不主動監測，很容易延誤治療時機。
對此，專家就建議大眾自備血壓計，定期在家測量，記錄數值並與醫生討論，做法有利於即使察覺血壓變化，及早調整生活或藥物，將風險降到最低。
推算190萬港人高血壓
根據香港衞生署2020-22年度的人口健康調查，香港15歲及以上人口中，高血壓的患病率為29.4%。以香港約650萬人口（15歲及以上）估算，意味約190萬人患有高血壓。相比2014年的患病率 27.7%（約180萬人），高血壓問題在香港或有增加趨勢。
高血壓病徵
高血壓一般沒有症狀，患者往往在出現併發症後才發現患病，所以高血壓常被稱為「隱形殺手」。不過血壓太高也可引致眩暈、視線模糊不清、頭痛、疲勞和面部發紅等症狀。
高血壓高危因素
超過90%的高血壓個案無法確定明確的病因。這些個案均診稱為原發性高血壓。一些高危因素令人較易患上高血壓，包括：
- 攝取過多鹽分
- 肥胖
- 靜態生活模式
- 吸煙
- 飲酒過量
- 睡眠不足
- 壓力
- 高血壓家族史
- 年齡越大等
少數病人可被確定病因，這些病因包括腎病、內分泌疾病和某些藥物。
高血壓預防方法
均衡和低鹽的飲食、保持體能活躍及適中體重、戒煙、避免飲酒和處理壓力均有助預防高血壓。另外，接受血壓量度能及早發現高血壓以作適當的治療，預防高血壓併發症的出現。