肥胖治療｜世衛首度推薦以「瘦瘦針」治療肥胖 強調須配合健康飲食及運動
世界衛生組織（WHO）首次「有條件推薦」使用俗稱「瘦瘦針」的GLP-1類藥物來治療肥胖，並強調必須配合健康飲食和運動。有關建議於周一刊登在《美國醫學會期刊》的最新指南中，指出GLP-1類藥物可作為長期肥胖治療的一部分，建議除孕婦外的成年人使用，並將「長期治療」定義為持續服用六個月或以上。
世衛首度推薦「瘦瘦針」治療肥胖
綜合報道，GLP-1是一種在進食時由腸道釋放的荷爾蒙，能讓大腦感受到飽腹感，並增加胰島素分泌，從而降低血糖水平。此外它還能減緩消化速度和降低食欲。這種主要用於治療二型糖尿病的針劑藥物，於今年9月被世衛納入基本藥物標準清單，但這次是首次建議用於減肥。
世衛總幹事譚德塞指出，肥胖是當今公共衛生面臨的最嚴重挑戰之一，全球有超過10億人患有肥胖，對多地醫療系統和經濟造成巨大壓力。他相信GLP-1藥物有助於緩解這一危機。然而，譚德塞強調，單靠藥物無法解決肥胖問題，這是一種複雜的疾病，需要全面和終身的照護。
確保藥物公平取得
譚德塞還強調，必須確保各地患者能公平獲得這些藥物。世衛承認，即使腸泌素藥物迅速增產，預計到2030年，最多只能滿足不到10%的肥胖患者需求。因此，呼籲各國政府加強管理，確保公平定價，避免貧富差距擴大或市場出現劣質產品。