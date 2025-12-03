肥胖治療｜世衛首度推薦以「瘦瘦針」治療肥胖 強調須配合健康飲食及運動

世界衛生組織（WHO）首次「有條件推薦」使用俗稱「瘦瘦針」的GLP-1類藥物來治療肥胖，並強調必須配合健康飲食和運動。有關建議於周一刊登在《美國醫學會期刊》的最新指南中，指出GLP-1類藥物可作為長期肥胖治療的一部分，建議除孕婦外的成年人使用，並將「長期治療」定義為持續服用六個月或以上。

