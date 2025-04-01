胃酸倒流｜胃酸倒流「火燒心」 腸胃科醫生食1隻蕉30秒解決 拆解食用方法做錯有反效果

胃酸倒流被視為現代人的文明病，許多人在壓力大、食用甜食或暴飲暴食後，會出現如「火燒心」等症狀。美國腸胃科醫生Joseph Salhab早前就分享個人經歷，指自己曾因進食辛辣食物而導致胃酸倒流，其後靠進食1種食物，不消30秒就令症狀緩解。

