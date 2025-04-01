胃酸倒流｜胃酸倒流「火燒心」 腸胃科醫生食1隻蕉30秒解決 拆解食用方法做錯有反效果
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胃酸倒流被視為現代人的文明病，許多人在壓力大、食用甜食或暴飲暴食後，會出現如「火燒心」等症狀。美國腸胃科醫生Joseph Salhab早前就分享個人經歷，指自己曾因進食辛辣食物而導致胃酸倒流，其後靠進食1種食物，不消30秒就令症狀緩解。
香蕉可治胃酸倒流？
據英國《每日郵報》報導，腸胃科醫生Joseph Salhab在一次胃酸逆流發作時，嘗試了多種藥物卻無法緩解不適，直到他吃了一隻香蕉，胃部灼熱感竟在30秒內迅速消失。連他都對其效用感驚訝。Salhab解釋指，當未消化的食物和胃液上升到喉嚨時，會引發疼痛和灼熱感，這通常在進食、躺下或彎腰時發生。
胃酸倒流有何成因？外科專科醫生林子倩接受《日日健康》醫聊室訪問時解釋，胃酸倒流是指胃部食物和胃酸倒流至食道，患者會不時感到「火燒心」，其形成主要與胃食道括約肌功能失調有關。正常情況下，胃食道括約肌在非進食時會處於關閉狀態，防止胃酸倒流。然而，當胃食道括約肌功能減弱時，胃酸便有機會進入食道，導致胃酸倒流。由於食道的黏膜非常脆弱，而胃酸的酸性十分強，會導致食道組織被腐蝕，令胸口灼痛。
胃酸倒流會自然痊癒？忽視可致3大後果
林醫生提醒，胃酸倒流問題不容輕視，若未能及時採取治療措施，可能會導致以下疾病：
- 食道炎：胃酸逆流到食道中可能引起食道黏膜的炎症，稱為「食道炎」。這可能導致食道疼痛、胸骨後出現灼熱感、吞嚥困難和食道狹窄等症狀
- 食道潰瘍：長期的胃酸倒流可能導致食道潰瘍，且可能伴隨疼痛、出血和食道狹窄
- 食道癌：長期胃酸倒流還有可能增加食道癌風險
未熟香蕉難消化 或致胃酸倒流惡化
一旦出現胃酸倒流，是否真的可以靠食香蕉解決？台灣亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科主治醫師許樹湖曾指出，有人曾因為胃酸倒流而食香蕉，未料反引致部脹痛、不典型胸悶等症狀，到求醫時發現胃酸倒流病情加重，需服用胃藥方可緩解症狀。
為何香蕉被視為可以解決胃酸倒流？許樹湖解釋，在過去的研究及動物實驗中，發現香蕉具有抗潰瘍的效果，可以促進胃黏液生成，增加胃黏膜的修復，減少胃酸的分泌，加速潰瘍的癒合。另一方面，未熟的綠香蕉含有較多抗性澱粉（resistant starch），難以消化，可能增加胃脹氣或壓力，反而加重逆流，故此如果想透過食香蕉解決胃酸倒流，就建議挑選已熟透的香蕉；綜合而言，多位專家認為飯後30分鐘吃香蕉可減少胃酸倒流機會，但要注意做法只對輕度胃酸倒流症狀有效，一旦發現情況有所惡化就建議及早求醫。