自來水可含重金屬 飲1款茶降15%含鉛量 研究：沖泡5分鐘即見效

日常生活中不少地方都可能令人攝入重金屬，包括餐具器皿甚至自來水都有一定程度風險。科學家就發現，飲茶除提神醒腦外甚至還可以去除水中重金屬。美國西北大學的研究團隊指出，茶葉能與水中的重金屬離子結合，從而有效降低水中重金屬的濃度。

