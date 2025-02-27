自來水可含重金屬 飲1款茶降15%含鉛量 研究：沖泡5分鐘即見效
研究：茶葉有助降低重金屬濃度
有關研究由美國西北大學團隊進行。據英國《衛報》報道，研究的第一作者Benjamin Shindel指出，過去有關研究多集中於茶葉對健康益處，而今次的新研究則提供了另一種解釋；茶葉能去除水中的重金屬。研究顯示，沖泡5分鐘的紅茶能將水中鉛離子濃度降低約15%。
雖然研究團隊尚未測試其對健康的直接影響，但Benjamin指出，即使在英國這樣飲用水鉛含量普遍較低的地區，茶葉仍可能發揮作用。他指出「茶可能在邊際上些微減少了人們對金屬的攝取，或許就英國整體人口而言，這也些微降低了與金屬攝取相關的疾病」。據較早前研究顯示，飲茶可能降低中風、失智，甚至死亡風險。
減低3種重金屬 2種沖茶方法更有效
有關研究已發表於《美國化學學會食品科學與技術期刊》（ACS Food Science & Technology）。Benjamin與其團隊使用不同批次、含有已知濃度重金屬離子的水來沖泡茶葉，並在不同浸泡時間後檢測這些重金屬離子的濃度，同時以不含茶葉的溶液作為對照組。
實驗結果顯示，紅茶能降低所有受測金屬離子的濃度，包括鉛、鉻和鎘。研究團隊進一步研究鉛，發現較長的沖泡時間和較高的水溫能更有效地降低鉛離子濃度。此外，磨碎的茶葉比完整茶葉的效果更佳。
不同茶類與茶包材料影響
研究團隊更發現測試樣本中，紅茶、綠茶和白茶在浸泡24小時達平衡狀態時，降低水中鉛離子濃度的效果優於洋甘菊茶、博士茶（Rooibos，南非國寶茶）及烏龍茶。至於茶包，材質也會影響效果；空的纖維素茶包能降低鉛離子濃度，而空的棉質和尼龍茶包則沒有顯著效果。
專家：未必能徹底解決問題
未有參與是次研究的美國布林莫爾學院（Bryn Mawr College）教授Michelle Francl則強調，如果自來水中含有重金屬，難以期望能透過飲茶來解決有關風險，但她補充指該研究為開發永續、普及的方法來去除水中的污染物，指出了有趣的方向。
部分自來水含重金屬 含量未超標
水務署自水務署自2017年起進行水質監測優化計劃，監測本港住宅及非住宅食水水質，檢測其是否含有重金屬（包括鎘、鉻、銻、鉛、鎳）及埃希氏大腸桿菌。據去年初公佈，署方於2023年總共在661個隨機抽選的處所收集食水樣本，於部分樣本檢出含有重金屬，但含量未有超標，全部樣本均符合香港食水標準。