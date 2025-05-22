致癌風險｜哈佛研究追蹤49萬人 多飲1種牛奶增肝癌風險 飲啱方法風險反降46%
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牛奶一向被視為健康飲品，但有醫生引述哈佛公共衛生學院一項涉及49萬人的研究指，飲用1種牛奶可能增加慢性肝病與肝癌的風險，多食用乳酪則反而對肝臟有保護作用。
1種牛奶恐增肝病肝癌風險
台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒於社交平台發文，他引述哈佛公共衛生學院一項追蹤49萬人長達15年的研究結果，發現全脂乳製品（尤其是全脂牛奶）的攝取量與慢性肝病及肝癌風險呈正比；研究以每份約240cc的牛奶或等量乳製品計算，結果顯示，當攝取量達到「中等量」時風險最高，再增加則反而趨於平穩，但全脂牛奶仍是主要風險來源。
全脂牛奶潛在風險因素
黃軒列舉全脂牛奶可能肝病風險的3大潛在因素，包括：
- 胰島素樣生長因子-1（IGF-1）水平上升，會促進細胞增生並抑制細胞凋亡。
- 飽和脂肪酸增加，可能誘發脂肪肝和慢性發炎，進而導致肝臟纖維化。
- 雌激素殘留較高，對於高風險群族（如肥胖者、慢性肝炎患者）可能長期刺激，增加癌變風險。
低脂乳製品有助護肝
黃軒建議選擇低脂乳製品及乳酪以保護肝臟：
- 每周飲用14份或以上的低脂牛奶，可降低46%的慢性肝病死亡風險
- 每周食用4份或以上的無糖乳酪，可降低40%的慢性肝病死亡風險
5大護肝建議
- 優先選擇低脂或脫脂奶：將全脂奶改為半脂奶，每天1至2份即可
- 將乳酪當做零食：選擇未加糖的希臘式或無糖乳酪
- 控制總攝取量：每周乳製品總量不超過21份（每天約3份）較為安全
- 配合高纖蔬果：膳食纖維有助於調節腸道菌群，增強健康效果
- 減少加工食品：少喝加糖奶茶或芝士，減少飽和脂肪和添加糖的攝取
黃醫生最後提醒，儘管這項研究已考慮了BMI、酒精攝取、病毒性肝炎等變數，但仍屬觀察性研究，未能證實全脂牛奶與肝病的絕對性因果關係。